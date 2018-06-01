百名官员看守所半日游：羁押人员经过时队伍寂静

原标题：十堰百名官员及配偶看守所半日游：一羁押人员经过，顿时寂静
近日，湖北十堰市百名官员携配偶走进市看守所警示教育基地，感受一场来自心灵的“震撼之旅”。这是市纪委监委给新任领导干部及家属特别定制的一条 “半日游”线路。
“哐当”一响，监区的大门缓缓打开。两名干警拎着手拷带着一名羁押人员从大家面前经过。队伍顿时寂静无声，明明在缓缓前行，但人人都感受到一种凝滞的气息。
走进监区，透过小小窗口向里看，羁押人员整齐划一地坐在通铺边上背诵监规。内廊的另一边是分割成几平米的放风室，头顶上布满了纵横交错的钢丝网。
“来到这里才知道阳光和自由的可贵呀！”众人顿时被所见所感深深震撼，而紧接着的职务犯罪人员“现身说法”更是直击心灵。
“我收的那些钱是一分都没动，最后全被收缴，还成为定罪铁证。本来还有4年就要退休享受天伦之乐了，现在却在高墙铁网里，天天度日如年…我自问，何苦呢？！”
“落马官员”在干警看押下，戴着手铐站在台上含泪讲述贪污腐化给自己和家人带来痛苦时，一句句肺腑之言像锤子一样敲打着每个人的心。
“你可要听我的话，管好自己！你看这些人，进去了可什么都没有了！”一位夫人小声的告诫丈夫。
当在场人员还未“现身说法”带来震撼中回过神来，但另一波震撼又来了。市纪委播放本土制作的“电影”——《失守的防线》，“主角”竟都是领导干部及家属昔日熟悉的“老同事”、“老朋友”、“老领导”。
“我现在没有家，没有财产，没有房子…我不敢奢望其他，只希望老伴儿能忘记我，就当我已经死了…”“影片”中市残联原党组书记、理事长鲁文斌泪流满面，此时头发花白的他，枯槁的手掌只能擦去泪水，却擦不去心中的悔恨。
“这人我们曾经打过交道，他是飞行员出身，后来不该迷上赌博走上歧途，太可惜了！”当看到“身边人”成为“片中人”时，领导干部和家属们唏嘘不已。
“半日游”即将结束之时，市妇联现场宣读《家庭助廉倡议书》，倡议领导干部家属当好“家庭纪委书记”， 长吹“枕边清风”。
“我一定要管好家人，大力支持爱人工作，以清廉家风守好‘权力后院’！”十堰市实验小学教师李成华郑重表态。
“莫伸手，伸手必被捉！”“廉洁从政，清白做人！”“贪廉一念间，荣辱两世界”……官员和家属们纷纷在留言本上写下廉洁自律的箴言。
守住底线，珍惜自由。活动结束之际，当众人再回望，监狱墙外的这八个大字，在夕阳的映衬下显得格外鲜红。
来源：湖北省纪委监委网站
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