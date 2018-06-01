百名官员看守所半日游：羁押人员经过时队伍寂静

原标题：十堰百名官员及配偶看守所半日游：一羁押人员经过，顿时寂静

市纪委组织百名官员及其配偶到市看守所警示教育基地接受警示教育 本文图均为 湖北省纪委监委网站 图

现场聆听落马官员“现身说法”

警示教育震撼人心

近日，湖北十堰市百名官员携配偶走进市看守所警示教育基地，感受一场来自心灵的“震撼之旅”。这是市纪委监委给新任领导干部及家属特别定制的一条 “半日游”线路。

“哐当”一响，监区的大门缓缓打开。两名干警拎着手拷带着一名羁押人员从大家面前经过。队伍顿时寂静无声，明明在缓缓前行，但人人都感受到一种凝滞的气息。

走进监区，透过小小窗口向里看，羁押人员整齐划一地坐在通铺边上背诵监规。内廊的另一边是分割成几平米的放风室，头顶上布满了纵横交错的钢丝网。

“来到这里才知道阳光和自由的可贵呀！”众人顿时被所见所感深深震撼，而紧接着的职务犯罪人员“现身说法”更是直击心灵。

“我收的那些钱是一分都没动，最后全被收缴，还成为定罪铁证。本来还有4年就要退休享受天伦之乐了，现在却在高墙铁网里，天天度日如年…我自问，何苦呢？！”

“落马官员”在干警看押下，戴着手铐站在台上含泪讲述贪污腐化给自己和家人带来痛苦时，一句句肺腑之言像锤子一样敲打着每个人的心。

“你可要听我的话，管好自己！你看这些人，进去了可什么都没有了！”一位夫人小声的告诫丈夫。

当在场人员还未“现身说法”带来震撼中回过神来，但另一波震撼又来了。市纪委播放本土制作的“电影”——《失守的防线》，“主角”竟都是领导干部及家属昔日熟悉的“老同事”、“老朋友”、“老领导”。

“我现在没有家，没有财产，没有房子…我不敢奢望其他，只希望老伴儿能忘记我，就当我已经死了…”“影片”中市残联原党组书记、理事长鲁文斌泪流满面，此时头发花白的他，枯槁的手掌只能擦去泪水，却擦不去心中的悔恨。

“这人我们曾经打过交道，他是飞行员出身，后来不该迷上赌博走上歧途，太可惜了！”当看到“身边人”成为“片中人”时，领导干部和家属们唏嘘不已。

“半日游”即将结束之时，市妇联现场宣读《家庭助廉倡议书》，倡议领导干部家属当好“家庭纪委书记”， 长吹“枕边清风”。

“我一定要管好家人，大力支持爱人工作，以清廉家风守好‘权力后院’！”十堰市实验小学教师李成华郑重表态。

“莫伸手，伸手必被捉！”“廉洁从政，清白做人！”“贪廉一念间，荣辱两世界”……官员和家属们纷纷在留言本上写下廉洁自律的箴言。

守住底线，珍惜自由。活动结束之际，当众人再回望，监狱墙外的这八个大字，在夕阳的映衬下显得格外鲜红。

来源：湖北省纪委监委网站

责任编辑：张义凌