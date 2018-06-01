空军找上蓝翔技校联合培训 为的就是挖掘机(图)

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原标题·：空军、蓝翔技校军地联合培训：为的就是挖掘机

5月底，空军77名工程机械专业的士兵，经过两个多月的专业培训和结业考核，拿到由空军后勤部军事设施建设局和蓝翔技校共同颁发的毕业证书，并取得国家职业资格鉴定。据空军后勤部相关负责人介绍：空军采取军地联合培训、地方考评认证的办法，把空防工程部队工程机械专业士兵纳入国家职业技能鉴定范围，促进了部队高素质技能型人才的快速生成，同时也为空军工程部队探索更宽更广的军民融合的路子奠定了坚实基础。”

过去，空军工程部队工程机械操作人员采取的是“师傅带徒弟”或立足后勤训练基地独立培养的人才成长模式，不但方法老旧、手段单一、培养效益低，而且不参加国家职业资格认定，技术水平地方不予承认。为了破解空军工程机械操作专业士兵短缺、培训层次不高、教学设备落后等矛盾问题，空军后勤部军事设施建设局和山东蓝翔高级技工技校达成协议，依托地方技校工程机械学院培养模式和教材，按照理论授课、模拟训练、实地操作三个阶段组织为期60天的工程机械操作人员专业培训。培训结束后，由军地双方共同组织结业考核，考核合格的，由空后军事设施建设局、蓝翔技校共同颁发毕业证书，并参加地方组织的考取国家职业资格证。

记者了解到，此次参加培训的77名工程机械手中，大多是第一年的下士或中士，具备工程机械操作学习能力，且有长期服役意愿。在课程设置上，按照作战保障和抢建任务实际需求，空军某后勤训练基地、空防某处对科目进行了具体细化。培训过程中，教学从理论到实践，从机械原理到故障排除，从模拟演示到上机操作，从地形勘察到完成实际作业，由简入难、层层深入。尤其是结合近年来空防工程部队参加演习、研究战法、遂行保障任务中遇到的实际问题，针对性地训练官兵弹坑抢修、阵地抢建、道路清障、临时路铺筑、机械上车等操作技能。同时，空军某后勤训练基地工程装备教研室部分教职人员全程参与见学管理、培训质量监控、装备教材整理收集，并进行工程机械维修业务培训。

分享交流。

教员授课。

通过此次军地联合培训，参训学兵学到了精进的技术，成为空军空防工程部队工程机械操作人员中的技术能手和岗位尖兵。刚刚拿到毕业证和国家职业资格证书的空防某处下士兴奋地告诉记者：“拿到了这两个个‘小本本’，就拥有了晋升高一期士官的‘资格证’，将来退伍找工作，这也是地方认可的‘金钥匙’。”

参观设备。

分享交流。

示范教学。

现场考核。

小教员授课活动。

学员练习。

理论考试。

光荣毕业。

培训证书。

结业合影。

来源：微信公号“中国空军网”

责任编辑：张义凌