河南项城市委书记:仍有部门单位对待群众异常冷漠

原标题：河南项城市委书记：仍有些部门单位对群众异常冷漠，生硬冷推

5月30日下午，河南项城市干部作风大整顿查处通报大会在市党政综合楼二楼会议中心召开。会议的主要任务是，贯彻落实周口干部作风大整顿工作要求，通报近期查处作风问题情况，传导责任压力，推动工作落实。市委书记刘昌宇出席会议并讲话。市委副书记张文成主持会议。市人大常委会主任刘体峰，市政协主席王玉玲，市委常委、纪委书记刘海艇，市委常委、常务副市长张森，市委常委、市委办公室主任毛磊，市委常委、宣传部长张敏，市委常委夏新明，市委常委、组织部长孔飚等出席会议。

刘昌宇指出，干部作风是一个单位和地方政治生态的直观标识，是推进各项工作的前提。今天，我们召开全市干部作风大整顿查处通报大会，是贯彻市委、市政府决策部署，向虚浮推拖、不顾大局、为官不为、作风不实问题亮剑的具体行动。目的是通过查处通报，让全市干部心有所畏、行有所止、务实重干、积极作为，通过作风的大转变推动项城的大发展。

就进一步转变全市干部作风，刘昌宇强调，

一是抓好作风建设，必须以上率下、对标看齐。

刘昌宇指出，抓好作风建设必须抓住关键少数，才能带动好绝大多数。作风转变，我们项城，要从我做起，从市四大班子做起；带头做改进作风的表率、履职尽责的表率、担当作为的表率、承担责任的表率，言必信、行必果。要从各级领导干部抓起；全市各级党员领导干部尤其是“一把手”，要以上率下，身体力行，在工作中切实把自己摆进去，把职责摆进去，把工作摆进去，认真履行好全面从严治党主体责任，看好自己的门、管好自己的人，敢抓敢管，真抓真管，严抓严管。要从突出问题改起；重拳整治办事拖拉、推诿扯皮、效率低下、僵化管理、以权谋私等问题，坚决打击“中梗阻”、消除“拦路虎”、搬掉“绊脚石”，在全市上下营造出风清气正、干事创业的良好氛围。

二是抓好作风建设，必须由表及里、步步为营。

从全市干部作风大整顿动员会议以来，我们曝光了一批作风不实的现象、查处了一批作风不良的干部，在全市上下形成了震慑。但是，仍存在一些部门和单位对待群众异常冷漠，生硬冷推；本位主义，部门主义至上；行使权力思想僵化；管党治党主体责任意识不强等问题。

这些问题是阻碍我市经济社会发展的毒瘤，说到底，就是个人主义、自由主义、享乐主义、机会主义、好人主义在作祟，是宗旨意识、党性观念、进取精神在退化，是世界观、人生观、价值观在出轨，严重损害人民群众利益，败坏党委、政府形象，阻碍经济社会发展。

三是抓好作风建设，必须常抓不懈、久久为功。

刘昌宇指出，作风建设具有长期性、反复性、复杂性，决不能三天打鱼、两天晒网。对于作风建设，干部群众最担心的是问题反弹，最盼望的是保持长效常态。因此，加强作风建设的思想不能疲、劲头不能松、措施不能软。要锲而不舍、驰而不息，把作风纪律建设这篇文章往深里抓、实里做。

要严明规矩纪律；对于上级党委的要求，对于市委的决策部署必须说了算、定了干，决不允许阳奉阴违，说一套做一套，也决不允许嘴上说的好、落实的差，汇报的好、干的差，上报材料好、群众评价差等“三种反差”情况的出现。要敢于担当作为；坚持有为才有位，突出实践、实干、实效，让那些想干事、能干事、干成事的干部有机会、有舞台。真正让有为者有位、让实干者实惠。要抓好督查问责；坚决以“钉钉子”的精神和抓铁有痕、踏石留印的劲头抓作风建设，以作风建设推动工作落实，一刻不能松、半步不能退、一刻不停歇，扭住不放，持之以恒，久久为功，真正营造风清气正、干事创业的浓厚氛围。

刘海艇宣读了《关于对永丰镇在脱贫攻坚中工作不实问题的通报》；《关于对市烟草局驻村帮扶工作不力问题的通报》；《关于对三店镇村室建设进度缓慢问题的通报》；《关于对东方中心校校长杨国祯工作失职问题的通报》；《关于对丁集镇党委副书记李晓升顶风违纪问题的通报》；《关于对市住建局服务安置房项目建设措施不力问题的通报》

永丰镇党委书记张贺春，市烟草局驻高寺镇袁庄村第一书记武海军，三店镇党委书记王建伟，东方中心校校长杨国祯，丁集镇党委副书记李晓升，住建局党组书记、局长卫立心先后作检讨发言。

全市副处级以上领导干部，各镇办党政正职、副书记、纪（工）委书记，市委各部委办常务副职、纪检员，市直各单位主要负责人等参加会议。

本台评论：抓落实必先正作风

作风关系发展，作风决定作为。实践一再证明，我们的决策部署能不能得到落实，我们的工作目标能不能得以实现，莫不与我们干部队伍的作风有着极大的关系。成也作风、败也作风。作风端正，则各项决策得以贯彻落实、各个工作目标得以顺利实现；反之，再美好的蓝图终归是梦，再正确的决策也将成空。此次全市干部作风大整顿查处通报大会，是贯彻市委、市政府决策部署，向虚浮推拖、不顾大局、为官不为、作风不实亮剑的具体行动。

作风正则事业兴。全市各级各部门和广大党员干部要按照市委的决策部署端正作风，狠抓落实，进一步解决干部作风中存在的突出问题，进一步密切干群关系、优化发展环境、提高工作效率，以工作作风的彻底转变推动各项工作部署真正得以落实。

新时代呼唤新担当，新时代需要新作为。当前我市脱贫攻坚、城市建设、大气污染防治等工作都到了爬坡过坎、攻坚克难的关键期，全市广大党员干部务必牢固树立对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福的政治担当，时不我待、只争朝夕、勇立潮头的历史担当，守土有责、守土负责、守土尽责的责任担当，在其位、谋其政、干其事、求其效，为我市新发展，人民新期盼，作出新的更大贡献！

来源：项城网

责任编辑：张义凌