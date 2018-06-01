四川眉山市委常委宣传部部长付庆一被查(图/简历)

原标题：四川眉山市委常委、宣传部部长付庆一接受纪律审查监察调查
据四川省纪委监委消息：眉山市委常委、宣传部部长付庆一涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
付庆一简历
付庆一，男，汉族，1964年5月生，四川眉山人，省委党校研究生学历。1981年8月参加工作，1988年2月加入中国共产党。
1981年8月至1983年9月，在眉山县土地中学任教师；
1983年9月至1985年7月，在乐山教育学院中文系学习；
1985年7月至1994年6月，在乐山市教委工作；
1994年6月至1997年7月，任乐山市政府办公厅信调处主任科员、副处长；
1997年7月至1998年7月，任眉山地委办公室信息科负责人、科长；
1998年7月至2001年9月，任眉山地（市）委办公室副主任；
2001年9月至2006年4月，任眉山市委副秘书长；
2006年4月至2007年7月，任眉山市委副秘书长、办公室主任；
2007年7月至2011年11月，任眉山市政府党组成员、秘书长，市政府办公室党组书记；
2011年11月至2016年11月，任眉山市政府副市长；
2016年11月至2016年12月，任眉山市委常委；
2016年12月至今，任眉山市委常委、宣传部部长。（四川省纪委监委）
来源：中央纪委国家监委网站
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