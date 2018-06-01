新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

四川眉山市委常委宣传部部长付庆一被查(图/简历)

四川眉山市委常委宣传部部长付庆一被查(图/简历)
2018年06月01日 21:26 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：四川眉山市委常委、宣传部部长付庆一接受纪律审查监察调查

　　据四川省纪委监委消息：眉山市委常委、宣传部部长付庆一涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　付庆一简历

　　付庆一，男，汉族，1964年5月生，四川眉山人，省委党校研究生学历。1981年8月参加工作，1988年2月加入中国共产党。

　　1981年8月至1983年9月，在眉山县土地中学任教师；

　　1983年9月至1985年7月，在乐山教育学院中文系学习；

　　1985年7月至1994年6月，在乐山市教委工作；

　　1994年6月至1997年7月，任乐山市政府办公厅信调处主任科员、副处长；

　　1997年7月至1998年7月，任眉山地委办公室信息科负责人、科长；

　　1998年7月至2001年9月，任眉山地（市）委办公室副主任；

　　2001年9月至2006年4月，任眉山市委副秘书长；

　　2006年4月至2007年7月，任眉山市委副秘书长、办公室主任；

　　2007年7月至2011年11月，任眉山市政府党组成员、秘书长，市政府办公室党组书记；

　　2011年11月至2016年11月，任眉山市政府副市长；

　　2016年11月至2016年12月，任眉山市委常委；

　　2016年12月至今，任眉山市委常委、宣传部部长。（四川省纪委监委）

　　来源：中央纪委国家监委网站

责任编辑：张义凌

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区