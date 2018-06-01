青岛保障上合峰会：市区公交配备约7000名安全员

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原标题：青岛保障上合峰会：市区公交线路配备约7000名公交安全员

“我们将坚持最高标准，坚定必胜信心，以精湛的技术，以热情的服务，做好交通保障；我们将听从指挥、严守秘密，牢记安全、遵纪守法，文明服务、礼貌待客，扮靓城市形象；我们将凝心聚力、全力以赴，决战决胜、保障上合！”5月31日，参与上海合作组织青岛峰会的交通保障服务人员代表，在城市交通运行服务保障誓师大会上向峰会发出铿锵有力的承诺。

大众网记者了解到，5月31日，青岛市交通运输委员会举行城市交通运行服务保障誓师大会，对参加上海合作组织青岛峰会的全体保障人员做决战动员。外交礼宾服务中心、车辆赞助商、青岛本地道路运输企业和行业协会共同参加誓师大会。

会上，青岛公交集团、交运集团公司分别代表城市运行团队和工作团队作了表态发言，青岛市出租汽车协会向全市出租汽车行业发出倡议，参与峰会城市交通运行服务的保障人员代表现场庄严宣誓，相关单位负责同志共同见证宣誓仪式，市交通运输委党委书记、主任王勇发出动员令。

据了解，目前，青岛峰会城市交通运行服务保障各项工作总体进展顺利。安全应急方面，按照峰会安全服务保障总体要求，充分预测可能出现的突发情况，完善道路运输系统应急预案体系，修订总体预案、专项预案、行业预案，全面覆盖道路运输各行业领域。加强专业应急救援队伍力量配备，完善应急装备和物资。

城市运行保障方面，重点抓好三个方面督查、三个方面承诺、三个方面查摆、三个方面落实。公交行业，市区公交车全部配备灭火器、安全锤、视频监控设施，纯电动公交车增加危险气体检测仪、电磁击窗器、电池箱自动灭火装置等安全设备；在市区公交线路上配备约7000名公交安全员；制定会议期间公交临时调流方案。客运行业，客运站严格落实“三不进站、六不出站”、三封闭、安全带、实名购票、行包贴封、消防、防恐、应急等制度措施；在四个客运汽车站进行落地安检。

货运行业，加快推进危货运输电子运单和无车承运，完成全部危货企业基本数据录入，建立交通、安监、公安、环保等部门协调机制，实施源头查验登记、核准制度。出租行业，开展市区巡游出租车车载智能终端检测维修和礼宾出租车智能终端安装工作。约谈、督查在青岛市注册的网约车平台企业，对存在的问题限期整改。

轨道行业，开展不间断对抗式检查，在各线路和站点加装安检门，增配安检员、保安员、巡车安保员，实现“人过安检门、物过安检机、人工手检”相结合的安检模式。行政执法方面，严厉查处违法违规行为，规范道路运输市场秩序，重点突出对出租汽车、“两客一危”运输车辆管控，加大对青岛火车站、火车北站等重点场所出租车的现场监管和周边区域网约车检查力度，加强客运班车和旅游包车违规行为查处力度。

来源：大众网

责任编辑：张义凌