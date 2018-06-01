参会者会上多次微信视频通话引侧目 纪委连发三问

原标题：日照一参会者会上多次微信视频通话引广泛侧目，纪委连发三问

“全区重要会议不参加，即使参加了也不认真听会，工作如何贯彻落实到位？会风会纪抓不好，业务工作能抓好？不支持区委、区政府工作，服务岚山如何体现？”

5月31日，山东日照市岚山区纪律检查委员会机关微信公号“廉洁岚山”连发三问。

据其文章披露，5月24日，岚山区委、区政府召开全区项目推进大会，会议要求各部门各单位主要负责同志参加，中国平安人寿保险岚山支公司未按规定要求办理请假手续，擅自安排业务主管戴方传替会。会议期间，戴方传无视会场纪律，不仅用手机玩游戏，而且多次、公开地用微信进行视频通话，引起台上领导与台下与会人员广泛侧目，扰乱了会场正常秩序，造成了不良影响，之后戴方传又无故提前离会，至会议结束时也未返回会场。

此前，4月28日，岚山区召开庆祝“五一”国际劳动节暨五一劳动奖表彰大会，会议同样要求单位主要负责同志参加，而中国平安人寿保险岚山支公司经理徐磊旷会，且在区纪委介入调查后，对旷会原因拒不作出说明。

“廉洁岚山”指出，中国平安人寿保险岚山支公司一个月内连续发生旷会、替会等违反工作纪律的问题，是典型的不讲政治、不守规矩，无组织、无纪律的表现。区作风办责成中国平安人寿保险岚山支公司向区委、区政府作出书面检查，对其在全区通报批评，并将有关情况通报其上级主管部门，建议对涉及的有关人员进行严肃处理。

“重要会议想来就来、想走就走、我行我素，反映出中国平安人寿保险岚山支公司对区委、区政府的重大决策部署消极应付，主动服务发展的政治意识、大局意识严重缺失，与当前全区上下正在开展的‘善谋划、敢担当、快作为’作风建设主题活动要求背道而驰。”上述文章介绍称，区作风办将继续加强会风会纪督查工作，对违反会议纪律的行为，坚决纠正和查处。

近年来，会风会纪问题频频被官方大范围通报，引起广泛关注。

例如，5月下旬，天津滨海新区纪委就对滨海新区创建全国文明城区动员大会新河街分会场会风会纪涣散问题进行了通报。

通报指出，2018年3月26日下午，滨海新区召开全区创建全国文明城区动员视频会议，新河街分会场出现会风会纪严重涣散问题。一是会场前几排无人就坐，会议期间部分参会人员交头接耳、随意走动，其中12名参会人员擅自提前离开会场。二是新河街工委副书记、纪工委书记严重违反会场纪律，随意走动，离位与他人交谈，严重影响会场秩序。新河街分会场视频经直播后，在全区造成很坏影响。

经滨海新区纪委监委决定，责成新河街工委向区委、区政府做出深刻检查；给予新河街工委副书记、纪工委书记通报批评，调离纪检监察系统；对12名擅自离开会场人员进行约谈，批评教育。

通报指出，新河街分会场会风会纪涣散问题，究其原因：一是街工委、党员领导干部政治意识缺失。滨海新区创建全国文明城区动员大会是一次十分重要的会议，街工委及主要领导对会议组织工作不重视，会务安排不细致、要求不明确，没有将遵守会风会纪提高到讲政治、严作风的高度来认真落实。二是纪律规矩执行不到位。部分党员干部纪律和规矩意识缺乏，在主要领导不在现场的情况下放任自流，我行我素，自由散漫。三是作风建设不扎实。从会风会纪问题反映出新河街抓作风建设宽松软。有的班子成员和党员干部认为会风会纪是“小事”、不当回事。四是监督不到位。街纪工委不认真履行监督职责，主要负责同志对问题视而不见，不制止、不纠正，甚至“带头”违规违纪。

此外，《河南日报》5月31日还披露了一起“早退两分钟就被通报”的案例。

5月上旬，三门峡市陕州区组织相关人员参加市脱贫攻坚第六次电视电话推进会。会议期间，有个别单位人员违反会风会纪。陕州区纪委监察委迅速调查核实，对违反会风会纪的有关人员在全区范围点名道姓通报批评。

“会议基本结束了，我只早退了两分钟，没想到会被通报。这次通报给我警示，让我警醒。今后，对会风会纪问题我一定要提高认识，坚决做到守时，守纪。”受到通报的一位驻村第一书记说。

责任编辑：张义凌