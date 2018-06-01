欧盟委员会主席容克会见王毅：单边制裁不可接受

原标题：欧盟委员会主席容克会见王毅 — 中华人民共和国外交部

当地时间2018年6月1日，欧盟委员会主席容克在布鲁塞尔会见国务委员兼外交部长王毅。

容克请王毅转达对中国领导人的亲切问候和良好祝愿。容克表示，国际形势正在发生复杂深刻变化，在国际事务中使用单边制裁的作法完全不可接受。在此背景下，欧中加强全面战略伙伴关系，共同维护多边主义和自由贸易体系，不仅符合欧中利益，也符合世界利益。欧盟高度重视同中方的合作，期待并相信在双方共同努力下，下月在华举行的第二十次欧盟一中国领导人会晤将取得圆满成功。

王毅转达中国领导人对容克的亲切问候。王毅表示，当前国际局势充满不确定性，单边主义和保护主义日趋抬头。中欧作为世界上两大稳定和负责任力量，应该携起手来，共同维护《联合国宪章》宗旨和原则，改善并加强全球治理，倡导开放型世界经济。中方愿同欧方一道，推动第二十次中国一欧盟领导人会晤达成重要共识，取得务实成果，对外发出积极信号。

责任编辑：张岩