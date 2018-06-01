原标题：王毅：中欧应具备和提高历史自觉和时代担当 — 中华人民共和国外交部

当地时间2018年6月1日，国务委员兼外交部长王毅在布鲁塞尔同欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼共同会见记者时表示，中欧是当今国际格局中的两支稳定力量，也是推进人类和平发展事业的两大积极因素，我们应当具备和提高这方面的历史自觉和时代担当，不断加强在国际事务中的战略沟通协调。

王毅说，今年正值中国欧盟建立全面战略伙伴关系15周年，这是中欧关系承前启后、继往开来的重要契机。15年来，中欧关系内涵不断延展，形成了全方位交流合作的良好格局。15年过去了，尽管我们对一些事务的看法仍有分歧，但双方的共识不断积累扩大尽管我们的交往仍存在一些问题，但双方合作的需要明显增强。

王毅说，面对当前充满不确定性的国际局势，我们愈发意识到中欧全面战略伙伴关系的重要意义和超越中欧关系的价值所在。中欧双方应共同维护以联合国为核心的国际多边体系，携手推动地区热点问题的政治解决，逐步改革和完善全球治理体系，为这个世界注入更多的稳定性和正能量，为国际杜会提供更多的公共产品和积极预期。

王毅说，中国和欧盟都是经济全球化和自由贸易的受益者，我们都致力于维护基于规则的多边贸易体制，反对单边主义和保护主义。今年是中国改革开放40周年。中国过去取得的成就得益于改革开放，未来实现高质量发展更需要在进一步开放的条件下进行。而一个更加开放的中国必将给欧盟、给世界带来新的机遇。中欧双方愿进一步扩大贸易、投资、金融、创新、可持续发展等各领域合作，在共同发展中提振世界经济活力，实现合作共赢。

“一带一路”是中国迄今向国际社会提供的最大公共产品，坚持共商共建共享，主张开放透明包容，共建“一带一路”当然要遵循国际规则和市场规律，也追求绿色环保和更高的质量标准。中方愿将“一带一路”与欧洲投资计划对接，也愿与欧盟正在制定的亚欧互联互通战略对接，在对接中开拓合作空间，实现优势互补，促进共同繁荣。

王毅说，今年是中国一欧盟领导人会晤机制建立20周年，双方正在积极筹备这次具有特殊重要意义的会晤，相信在双方共同努力下，中欧关系必将迎来新的更大发展。

责任编辑：张岩