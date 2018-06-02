迷信官员干过啥:用歼6战机堵路 拜狐仙为“仙妈”

原标题：除了刚被双开的黄宇 这些“信仰迷茫”的官员都干过啥

黄宇落马被通报“信仰迷茫”

昨天，黑龙江省纪委监委网站发布消息，齐齐哈尔市政府原党组成员、副市长黄宇被开除党籍、开除公职；收缴其违纪所得；涉嫌犯罪问题及所涉钱款移送检察机关依法审查、提起公诉。

通报中罗列了黄宇一系列的严重违法违纪行为，除了为谋求个人晋升给领导送钱款、为他人谋利收受钱款、贻误国家重点流域水污染防治工作等等，还专门提到黄宇“严重违反政治纪律，搞封建迷信活动”、“黄宇身为党员领导干部，宗旨意识淡漠，信念动摇，信仰迷茫”。

黄宇是怎么搞封建迷信活动的目前尚无公开可信的资料，而观海解局小编发现，此前一些贪官从事封建迷信活动的方式可谓多种多样，但不管他们怎么求神拜佛、趋吉避凶，最终都难逃法网。

李春城迁坟做道场

提到落马官员信仰迷茫、搞封建迷信活动，最具代表性的当属十八届中央候补委员、四川省委原副书记李春城，因为他既是党的十八大之后首个落马的省部级官员，也是通报党纪处分中首个提及“迷信活动”的党员领导干部。当时（2014年），中纪委监察部网站的通报中用了如下表述：“滥用职权进行封建迷信活动，造成国家财政资金巨额损失”。

那么，他做了什么了？据人民网报道，李春城曾将家里老人坟墓迁往都江堰，并花费千万聘请风水先生做道场。当一重大投资项目接连出现不利突发事件后，他还安排道士作法驱邪。

白雪山拆拆建建改喷泉

据新华社报道，2015年12月，中纪委对宁夏回族自治区政府原党组成员、原副主席白雪山的严重违纪问题进行了立案审查，当时，中纪委通报中首次出现了“长期搞迷信活动”的表述。

据《京华时报》报道，白雪山素有“塞上第一包工头”之称。他在任时，吴中市政府大楼及其配套工程建设以盛元广场为中心，市府大楼在左，政府招待所在右。白雪山经常检查工地、改动图纸。其中，盛元广场的喷泉至少改建过3次。“每次喷泉刚刚建成喷水，他都说很好。而后没过几天，他就气冲冲地要求拆了重建。如果不移位两三米，他总觉得挡了风水。”吴忠市利通区一名退休干部接受采访时表示。

刘志军在办公室设靠山石

搞封建迷信活动的另一只“大老虎”当属原铁道部部长刘志军。许多媒体都曾报道说，他办公室布置的“靠山石”几乎让其成为迷信官员的典型代表，这块石头来自于那位“知名大师”王林，王林曾对刘志军说：“（这块石头）保你一辈子不倒”。

北京市海淀区复兴路10号院，原铁道部大院门前有一对石狮子，据称是刘志军在2008年4月28日后命人安放在门口的，其目的是“驱邪震祟”。

陈弘平倡导“风水学”

有的官员为了风水拆拆建建，但嘴上却不提风水二字——除了广东揭阳市委原书记陈弘平。

据《广东建设报》报道，此人将“风水术”引入城市规划建设，并公开提倡干部学风水。陈弘平在地方主政期间，“揭阳楼”就是其迷信的产物。

据报道，在揭阳楼广场上，9根约10米高、直径超过1米的大柱呈弧形环立，一块硕大的流纹岩泰山巨石放置在广场前，楼前还有一座约10米高的方鼎。知情人说，9根柱子、一个大鼎和一块泰山石，寓意“一言九鼎泰山不倒”，光买下这块石头从泰山运到揭阳，就花了几千万元。

曾任山西交口县县委书记的房吉华、县长李来福也是公开宣扬风水的典型。据新华网报道，他们曾请来某地周易研究会会长马明生到交口县看“风水”，之后马明生以研究会的名义形成了一份《交口县地理风水研究报告》，称政府大院“风水”不好，建议大院主楼加层，重修围墙和大门，迁移厕所，还要在院内安放“镇物”等。于是房吉华、李来福对此一一照办，并从县政府财务支付给“风水先生”一笔2000元的咨询服务费。

有人为风水修桥 有人用战斗机堵路

据《法制晚报》报道，山东省泰安市原市委书记胡建学在任时经常请“大师”来替自己测算“前途”。一次，一个“大师”说，胡有当副总理的命，只是还缺一座“桥”。胡建学下令本已按计划施工的国道改线，穿越一座水库并在水库上修起一座大桥，以完成“功德”。大桥建成后，胡将其命名为“岱湖桥”。讽刺的是，他事发入狱后，老百姓给大桥改了个名字：“逮胡桥”。

在笃信风水的落马官员中，最奇葩的当属原河北省高邑县委书记崔欣元。据《南方都市报》报道，此人在任时，正对县委大院的路口处长期摆放着一架退役歼6歼击机，而此举正是崔欣元迷信风水的结果，因为飞机寓意升官发财。

有人兼职风水师

根据郴州市纪律检查委员会的通报，当地临武县住建局原党组书记、局长唐元松长期搞风水迷信活动。通报中说，唐元松自参加工作开始，便对看风水等迷信活动产生兴趣并购买相关书籍自学风水。2008年以来，唐元松以外出考察学习为名，先后5次到全国各地参加风水学培训，共花费5.4万元，费用到本单位或下属单位报账。另外，唐元松多次帮他人看风水收取费用，唐元松帮别人看风水平均每年有0.5万元左右的收入。

边飞念咒画符求平安

2013年12月底，河北省大名县原县委书记边飞被调查，清点其随身物品时，3个小红布包引起了审查人员的注意。拆开红布包，里面是画着符咒的黄纸，仔细辨认，依稀认出“蒲志安永久绝败”、“保佑边飞化恶呈祥”等字句。

据《中国纪检监察报》报道，边飞收回后担心被抓，便找“高人”给他念咒画符保佑。

一镇长拜狐仙为“仙妈”

根据郴州市纪律检查委员会的通报，郴州汝城县土桥镇原党委副书记、镇长黄晓文2015年清明节期间，认识了李某，受其影响，黄晓文认了“狐仙仙家”为“仙妈”，并对“黄大仙”和“仙妈”顶礼膜拜。2016年6月至2017年1月，为求自己升官转运、生“仙子”，黄晓文取仙名叫“黄冠文”，多次由李某设“仙坛”“做法”，并向“仙坛”“进九”（指黄晓文把钱打入李某提供的银行卡，一个九就是10万元），累计“进贡”钱财达千万元。

有贪官到处烧香拜佛

到处烧香拜佛是一些封建迷信官员的“常规做法”。例如，深圳市社保局原局长邱其海，在1994年上任后的四年时间内，先后收受人民币79.999万元、港币2万元的贿赂。据透露，邱其海自从收受第一笔贿赂后，就开始求神拜佛，只要见到庙宇，就会进去烧香磕头。据《湖北日报》报道，，每次听到警笛声，他都会赶紧念叨几句“菩萨保佑”。

以烧香出名的还有重庆市委宣传部原部长张宗海，据《福建日报》报道，他曾花费40万元巨资于大年初一前往名寺古刹“争”烧第一炷香。

吕福春等人家里设佛堂

和到处烧香拜佛的做法相比，在家里设置佛堂的做法就相对隐蔽了。例如，中共天津市纪委就天津市委原委员、津南区委原书记吕福春曾花费数十万元购买佛像在家中供奉，香炉佛珠、靠山石、转运石、风水球样样俱全。

据《法制晚报》报道，河北省委原书记、河北省人大常委会原主任周本顺在多处住所内，均摆设佛堂佛龛，每逢初一十五和相关佛教节日，都按时在家烧香拜佛。甚至家里养的一只乌龟死后，他还竟然专门为此手抄经文，连同乌龟一起下埋。

“迷信就是傻子遇到骗子”

根据修订后的《中国共产党纪律处分条例》，禁止党员干部组织、参与迷信活动。条例规定，组织迷信活动的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分；“参加迷信活动”的处罚则分为四种：一是造成不良影响的，给予警告或者严重警告处分；二是情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；三是情节严重的，给予开除党籍处分；四是对不明真相的参加人员，经批评教育后确有悔改表现的，可以免予处分或者不予处分。

但是从上述案例中我们可以发现，很多落马官员并不仅仅存在信仰迷茫、参与迷信活动的情况，他们落马的主因基本上都是因为贪污受贿、贪赃枉法，正是由于触犯了党纪国法，他们心虚胆怯，才想到要从迷信活动中求得心理安慰。

伸手必被捉，莫说神佛本属缥缈，即便退一万步说真的神佛有知，也肯定不会护佑那些侵犯国家和人民利益的贪官。据《北京晚报》报道，河北省原国税局党组书记，被称为“河北第一秘”的李真在落马前曾电话咨询“大师”，问自己此时去省委开会是否会有事，“大师”向其保证没事，然而就在当天，李真落马。

据《中国纪检监察报》报道，栾庆伟落马前听到社会上关于调查他的一些传言，就询问“大师”，“大师”信誓旦旦地告诉他：“有惊无险，没有任何问题。”结果不多久此人就落马，并因受贿罪被判处有期徒刑15年。在他的忏悔书中写道：“迷信就是傻子遇到骗子的结果”。

责任编辑：张岩