京津冀降水量比常年同期偏多 新机场等重点防汛

原标题：今年汛期降水预计将比常年同期偏多

新京报讯 （记者信娜）北京已进入2018年汛期。昨日，记者从市防汛办了解到，预计，今年汛期北京地区降水量比常年同期偏多一至两成。目前，北京治理积滞水点等工程已完成22项，主汛前朝北五环、上清桥及101国道、房琉路等积水点治理将具备防汛功能。

京津冀降水量比常年同期偏多

昨日，市气象局新闻发言人梁丰介绍，预计，今年汛期北京地区降水量为410~450毫米，比常年同期偏多一至两成。出现大雨以上量级的降水日数有5~7天，比常年同期偏多。平均气温为25℃左右，比常年同期略偏高。高温日数为7~9天，接近常年同期。

他解释，根据预测，今年汛期副热带高压位置偏北，夏季风较强盛，有利于水汽向北京地区输送，同时中高纬地区大气环流形势也有利于北京地区降水偏多。此外，今年汛期，预计华北雨季开始时间正常，结束时间偏晚，雨季略偏强，京津冀地区降水量为330~480毫米，比常年同期偏多。

副中心、新机场等重点工程将重点防汛

2017年汛后，北京制定了汛后防洪排涝重点项目实施方案，包括治理积滞水点等71项重点工程。昨日，记者从防汛办了解到，目前工程总体进展顺利，已完工22项。

这些区域大多分布在易积水区域等。主汛前朝北五环、上清桥及101国道、房琉路、徐尹路等积水点治理将具备防汛功能。此外，城市副中心、冬奥会、世园会、新机场等重点工程也将进行重点防汛。

汛期应急响应时间将减少。市排水集团防汛办主任夹尚宽介绍，今年汛期，每个单元负责的面积由原来的12平方公里缩小至7平方公里，区域变小了，响应的速度会大幅度提高。根据汛前演练，防汛抢险单元的响应速度比原来增加一倍左右。从基点到防汛区域位置，都在半小时以内，而往年则需要一小时左右。

野外摄像头监控泥石流

汛期如遇到突发情况，旅游管理部门将启动应急响应，适时关闭景区，并停止大型游乐设施运行。旅行社也需调整或取消行程，暂停远郊游览。相关负责人解释，目前，景区主要出入口、停车场、售票口、游览区域等主要游客集散地均可采集视频数据，可据此在突发情况下疏导游客。

根据新一轮排查，北京共新增地质灾害隐患点87个。目前，北京市各类地质灾害隐患点将近5000个，涉及10个山区。相关负责人介绍，今年，利用已安装的野外视频监控摄像头，在降雨期间可直接调取相关隐患点雨情及灾情实时信息，还可利用无人机等实时掌握各沟段变化，能够有效监测汛期泥石流沟情况。

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乡镇街道需设防汛机构

近日，新版《北京市防汛应急预案》（以下简称“预案”）亮相，新预案对汛期监测预警及应急响应提出更明确要求。记者了解到，新版预案要求，加强京津冀等跨界地区、上游、重点部位与灾害易发地区的信息监测。并明确防汛应急准备工作内容，以及大雨预报发布后，预警信息发布前的应急响应措施。

此外，预案也调整了已进行职责职能名称调整的部分成员单位的防汛职责，明确乡镇人民政府和街道办事处要设立防汛机构。

防汛突发事件分类分级也进一步细化。根据新预案，分类包括水利工程及河道类、道路积水塌陷类、山洪地质灾害类、地下管线事故类、城镇房屋和在建工程类、游客被困类。对于不同类别，均明确处置原则。

此外，新版预案调整完善了四级应急响应条件与措施，增加防汛突发事件处置措施等，并明确防汛突发事件应急响应结束条件。

责任编辑：刘德宾 SN222