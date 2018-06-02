新京报社论：主动曝扶贫款睡大觉是为更好地扶贫

原标题：主动曝扶贫款睡大觉，是为更好地扶贫

■ 社论

“精准扶贫”离不开“精准”的监督和问责，还需要寓于正视问题、主动曝光中的治理自觉。对自身存在的问题不讳疾忌医，也有助于更好地扶贫。

2017年中央专项财政公益金支持贫困革命老区扶贫开发资金，4000万元在省级滞留长达146天——近期，甘肃多地密集召开会议，传达学习甘肃省委办公厅《关于脱贫攻坚工作中省财政厅和省人社厅不担当不作为干部问责处理的通报》，通报明确对扶贫资金长时间滞留、截留挪用的情况，将严肃追究相关责任人的责任。

扶贫资金“趴在账上睡大觉”的现象，近年来可谓频频曝出。2017年6月，审计署发布158个贫困县扶贫审计结果公告，指出84个县形成将近20亿元闲置资金，其中6.23亿元已闲置2年以上。而在2016年的审计报告中，扶贫资金闲置时间最长的，竟然超过了15年。

相形之下，4000万扶贫资金在省级闲置146天，算不上“特别夸张”。但甘肃省却主动“揭短”，在全省范围内曝光了省直有关部门不担当、不作为的问题，还在各级政府传达通报。这拿“家丑”开刀、不护短不遮丑的姿态，意味着对扶贫资金的审查、监督、问责尺度的趋严，而这显然有助于更好地扶贫。

当下，扶贫的惯常操作都是上级统筹规划下面细化实施。中央财政给甘肃的这笔扶贫开发资金，光是在省级就滞留了146天，可见其使用效率之低下。这难免导致，大量扶贫资金无法发挥效用，只是账本上的一串数字。

扶贫资金统筹利用，当然需要时日，但不能用闲置来辜负困难民众“盼着扶贫款早点到位”的期许。现实中，有些扶贫资金睡大觉，跟“打酱油的钱被用来买醋”，资金管理碎片化以及管理弹性缺乏有关；但更重要的原因，还是某些基层官员没有主动作为的意识，扶贫攻坚责任感与紧迫感严重不足。

看上去，扶贫资金闲置似乎要好过冒领挪用，因为资金没落入私人囊袋，可对困难人群来说，其结果如出一辙，都是对贫困户“应扶未扶”。这也是种提醒：“精准扶贫”离不开“精准监督”和“精准问责”，还需要寓于正视问题、主动曝光中的治理自觉，而不是讳疾忌医。

这种治理自觉，就包括用严厉追责去叫醒那些“装睡的人”，包括“勿以问题小而不曝光之”、对典型案例主动及时曝光。

甘肃这次动静不小的通报层层传达和对省直机关追责做法，就立了个范本。期待其他地方也能这样，通过时间表与路线图的规划、监督问责倒逼扶贫款专款专用，也主动曝光“家丑”，对因不担当不作为导致的资金闲置等问题该问责就问责。

资金是扶贫工作的重要“补给”，精准扶贫也需要扶贫资金去向越来越精准、利用越来越高效、监督越来越严格，而这势必会遇到很多新情况、新问题。只有主动曝光、揭短亮丑，并“不为灯下黑讳”地严厉问责，才能不断补足漏洞，让扶贫工作更有实效。

责任编辑：刘德宾 SN222