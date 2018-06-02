原标题：澳大利亚前总理献计澳政府：应面对面修复澳中关系

[环球时报驻澳大利亚特约记者 王未来]“澳中需要通过面对面会晤来修复关系。”在澳大利亚前驻华大使芮捷锐谏言“解雇外长毕晓普，澳中关系才能解冻”之后，又一名澳前政要为陷入僵局的澳中关系献计献策。《澳大利亚人报》1日报道称，澳大利亚前总理霍华德认为，官员间面对面的会晤，以及建立国家领导人之间的个人关系非常重要。他敦促“结束与中国之间的冰冻关系”。

该报说，这名前自由党总理处理了1996年就台湾海峡航行权与中国发生的关系危机。在霍华德看来，尽管与当时因航行自由、贸易争端、澳美关系以及与台湾的关系导致澳中关系触礁相比，情况已经发生变化，但是当时与今天的澳中紧张局势有许多相似之处。目前这些问题集中在南海、外交冻结、贸易等方面。

“对于澳大利亚这样一个国家来说，两位领导人之间的关系很重要”，霍华德告诉《澳大利亚人报》，中国人将与澳大利亚的关系视作应该在最高层面经常加以灌溉的关系。他说，1996年那场关系危机的转折点是他在马来西亚与时任中国领导人举行的私人会晤。霍华德认为，更好地处理与中国的关系，要专注于我们的共同之处，而不是去解决系统中的差异。

澳大利亚新闻网1日报道称，澳联邦外交贸易部官员格雷厄姆·佛莱彻淡化有关澳中裂痕的说法。他在堪培拉的参议员听证会上说，“我们不认为两国关系冻结，我们相信可以逐步向前推进”。不过，澳政府内部有不同看法。澳外交部副部长、前驻华大使孙芳安5月31日称，认为澳中关系将“一帆风顺”是不现实的，历史表明，不太可能迅速解决双边关系中的问题。

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