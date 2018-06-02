巴基斯坦专家：中国的改革开放渐进务实高效

原标题：“改革开放是一个渐进、务实、高效的成功发展范本”（我与中国改革开放40年）

“中国改革开放的成功实践值得广大发展中国家借鉴。”巴基斯坦国立科技大学中国研究中心主任哈桑·贾韦德日前在接受本报记者专访时如是说。

贾韦德曾两度作为驻华外交官在中国工作近10年，能流利使用汉语的他著有数本研究中国的书籍。他对中国的发展，特别是中国改革开放40年来取得的巨大成就及其对世界的影响一直保持着浓厚的研究兴趣。

贾韦德认为，过去几十年来，世界经济力量逐渐由西方转向东方，而中国的发展是这一转变的关键。中国发展不仅为其他发展中国家提供了重要经验，还引发了当今世界对原有经济理论的重新审视。

贾韦德说，从改革开放之初以农业为主导的国民经济，到向以加工制造业为代表的“世界工厂”转变，再到如今向以科技创新为主要驱动力的经济结构转型，我们可以清晰看到中国一直以来走在以转变经济结构促进经济增长模式转型的正确轨道上。改革开放是中国经济发展形成上述连锁反应不可或缺的动力来源，推动中国经济保持较高增长。

贾韦德说，在中国改革开放进程中，中国人民展现出的勤劳勇敢品质和“摸着石头过河”的探索精神，取得了举世瞩目的发展成就。改革开放是一个渐进、务实、高效的成功范本。中国政府根据经济发展不同阶段，灵活调整相关政策以保证经济实现平稳增长，并不断在这一实践中完善国家治理，在解决“三农”问题、加强基础设施建设、推动产业转型升级、发展先进科技与推动创新等领域所取得的成就都是良好国家治理实践的具体体现。

“中国是一个拥有数千年悠久文明的国家，深厚的文化历史底蕴、道德规范、传统礼仪等都是中国和平发展的软实力代码。”贾韦德说，中国的发展给世界带来更多机遇，为解决广泛的全球性问题提供了中国方案，构建人类命运共同体理念更体现了中国将自身发展与世界发展相统一的全球视野和广阔胸怀。

“中国通过改革开放与世界紧密相连，积极推动经济全球化进程，在自身取得巨大发展成就的同时，还努力与世界各国共享繁荣。”贾韦德赞赏说，“‘一带一路’倡议是推动构建人类命运共同体的重要实践平台，体现了日益走近世界舞台中心的中国作为一个负责任大国的责任与担当。”

责任编辑：刘德宾 SN222