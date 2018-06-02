财政部：主动扩大进口 丰富消费选择

原标题：主动扩大进口 丰富消费选择（在国务院政策吹风会上）

本报北京6月1日电 （记者李丽辉）近日，国务院关税税则委员会发布公告，我国自7月1日起降低日用消费品进口关税。6月1日，财政部有关负责人在国新办例行政策吹风会上介绍了相关情况。

降低日用消费品进口关税，是中国主动扩大开放的重大举措

降低部分进口产品关税，是中国主动对外开放的重要政策措施，能更好满足人民对美好生活的需求。“这一点，不但得到了中国人民的拥护，也受到了世界的欢迎。”财政部副部长朱光耀表示，日用消费品包括衣食住行用等方面，较大范围降低日用消费品进口关税，有利于扩大特色优势产品进口，给消费者更多选择。

目前，我国日用消费品最惠国进口关税平均税率为14.5%，高于我国9.8%的关税总水平。2015年以来，为吸引海外消费回流，满足居民消费升级需求，我国已4次降低日用消费品进口关税，主要考虑人民群众境外消费比较集中、国内一时供给不上的优质产品，包括毛制服装、部分鞋靴、太阳镜、保温杯、纸尿裤、部分特色食品和保健品等。

此次降税涉及税目1449个，占日用消费品税目的七成多，是前4次降税总数的7倍。平均税率由15.7%降为6.9%，平均降幅55.9%。为充分发挥关税的宏观调控作用，实现动态调整，以往调整日用消费品关税税率均以暂定税率方式实施。为了稳定政策预期，本次将直接调整相关商品的最惠国税率。

降税商品包括家电、食品饮料等4类

此次降税，既对前期已大幅降税的部分产品再次适当降税，又将较大幅度扩大其他日用消费品降税范围和降税力度，包括境外消费相对较少但国外具有特色优势的产品，以及进口税率相对较高的产品。财政部关税司司长冯晋平介绍，就具体降税商品而言，主要包括4类。

一是服装鞋帽、家居百货、文体用品类，降低大衣、衬衫、长裤、运动服、婴儿服装等各类服装，运动鞋、皮鞋等各类鞋靴，帽类，箱包，厨房用品，钟表，体育健身用品等的进口关税，涉及894个税目，平均税率由15.9%降至7.1%。

二是家用电器类，降低洗衣机、冰箱、空调、电视机、电扇、电动牙刷、榨汁机、电动剃须刀、吸尘器、热水器、饮水机、电饭锅、照相机等的进口关税，涉及98个税目，平均税率由20.5%降至8%。

三是食品饮料类，降低养殖、捕捞的鱼虾蟹贝螺等水产品，香肠、饼干、糕点、果汁、冰淇淋、罐头、调料等加工食品的进口关税，涉及387个税目，平均税率由15.2%降至6.9%。

四是日化用品和医药健康类，降低洗涤用品、护肤品、美发产品、香水、口腔清洁用品及部分医药健康类产品等的进口关税，涉及70个税目，平均税率由8.4%降至2.9%。

据介绍，2017年我国日用消费品一般贸易进口是657亿美元，此次降税商品的一般贸易额约为380亿美元，降税范围很宽，规模较大。

对以成本为基础定价的大众消费品，降税能促进市场降价

进口关税下降了，相关进口产品的市场价格能降下来吗？“降低关税可以在一定幅度上降低进口成本，总体上有助于降低进口产品在国内市场的价格。”朱光耀认为，降税对于价格的影响需要客观看待，因为关税是根据商品的进口价格征收的，而不是针对国内市场价格征收。对于以成本为基础定价的大众消费品，降税能起到促进市场降价的作用；但对于一些中高端商品来说，作用就没那么明显。

抽样调查表明，关税在市场零售价格中的占比，在0.4%至6.5%之间。例如，一种名牌香水的国内售价为700元，进口关税只有6.2元。所以关税对其市场零售价格的影响有限。除关税外，影响日用消费品市场价格的因素，包括流通成本、品牌定价和营销策略等。特别是高端消费品品牌，定价权主要掌握在国外大供应商手中，市场指导价很大程度上决定了最终售价。

“我们希望通过降低进口关税扩大日用消费品进口，丰富国内消费选择。也希望通过降税促使进口日用消费品价格下降，让政策红利真正传导到消费者手中，使我们的消费者得到更多的实惠。”朱光耀表示。

责任编辑：刘德宾 SN222