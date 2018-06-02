人民日报：坚持和加强党对科技事业的领导

原标题：坚持和加强党对科技事业的领导

——习近平总书记在两院院士大会上的重要讲话引起热烈反响

本报记者 吴月辉 谷业凯 赵永新 喻思南 刘诗瑶

习近平总书记在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的重要讲话，连日来在社会各界引发热烈反响。大家表示，要认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义科技创新思想，坚持和加强党对科技事业的领导，坚持正确政治方向，万众一心为实现建设世界科技强国的目标而努力奋斗。

党的十八大以来，我国科技事业发生历史性变革、取得历史性成就

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在全国科技界和社会各界共同努力下，我国科技事业发生了历史性变革、取得了历史性成就。

习近平总书记在讲话中指出，“我们坚持党对科技事业的领导，健全党对科技工作的领导体制，发挥党的领导政治优势，深化对创新发展规律、科技管理规律、人才成长规律的认识，抓重大、抓尖端、抓基础，为我国科技事业发展提供了坚强政治保证。”

甘肃省气象局副局长张强对此感触颇深，他说：“这些年来，我国科技事业之所以实现历史性、整体性、格局性重大变化，关键就在于以习近平同志为核心的党中央观察大势，谋划全局，深化改革，全面发力。”张强说，对于科技事业的未来发展，总书记在讲话中指明了方向、提出了要求，“这是党中央对今后科技事业发展做出的重要部署，让广大科技工作者更加明确了未来努力的方向。”

清华大学物理系教授周树云说：“党的十八大以来，党和国家对科技事业的投入不断加大，我们系拥有的科研环境和实验条件也越来越好，在一些方面已经超越国外同行。”

对此，北京百迈客生物科技有限公司董事长郑洪坤也深有同感，他说：“以前，我们在基因组学研究领域与国外差距比较大，近年来随着科研经费投入的增加和创新能力的提升，我国在这个领域的学术水平越来越高，竞争实力也越来越强。”

中国大洋矿产资源研究开发协会办公室党委书记胡学东说：“近些年，我们打造了‘蛟龙’‘海龙’‘潜龙’系列潜器，建成了功能完备的国家深海基地，这些工程都是在党对科技事业的坚强领导下、举全国之力才得以顺利完成的。”

中国共产党领导是中国特色科技创新事业不断前进的根本政治保证

习近平总书记强调，“中国共产党领导是中国特色科技创新事业不断前进的根本政治保证。我们要坚持和加强党对科技事业的领导，坚持正确政治方向，动员全党全国全社会万众一心为实现建设世界科技强国的目标而努力奋斗。”

“总书记的这一重要论述，我们航天人体会很深。”中国航天系统科学与工程研究院院长、党委副书记薛惠锋表示，回顾中国航天60多年发展历程，之所以能取得辉煌成就，在人类探索太空的征程中不断刷新中国纪录，最根本的一条就是有党中央的正确领导和英明决策。“展望未来，我们更要坚持和加强党对航天事业的领导。”

山东省科技厅厅长刘为民表示，新时代、新征程、新任务对科技创新提出前所未有的战略需求，只有发挥党的领导政治优势，才能动员全党全国全社会万众一心、努力奋斗，为我国科技事业发展提供坚强政治保证。

中国科学院武汉物理与数学研究所研究员周欣认为，坚持和加强党对科技事业的领导，充分发挥我们的制度优势，就能集中力量办大事，向着建设世界科技强国的伟大目标奋勇前进。

各级领导干部要提高科学素养，既当好领导，又成为专家

习近平总书记强调，“各级党委和政府、各部门各单位要把思想和行动统一到党的十九大精神上来，统一到党中央对科技事业的部署上来，切实抓好落实工作。”

刘为民表示，“一分部署，九分落实。作为地方科技部门，我们要认真学习领会总书记重要讲话精神，结合工作实际切实抓好贯彻落实。”

习近平总书记也对各级领导干部提出了要求。他指出，“各级领导干部要加强学习和实践，提高科学素养，既当好领导，又成为专家，不断增强领导和推动科技创新的本领。要尊重科研规律，尊重科研管理规律，尊重科研人员意见，为科技工作者创造良好环境，服务好科技创新。”

广西大学校长赵跃宇认为，不同学科、不同类型的科学研究遇到的问题不同，解决这些问题的方式方法也不同。“作为科技事业的领导者，应当通过深入细致的调查研究和严肃认真的学习思考，努力把握不同研究工作的特征和规律，出台有针对性的政策措施，解决制约科技发展的深层次关键问题。”

听了总书记的重要讲话后，中国科协组织人事部部长王守东觉得心里更有底了。他说：“我们要对标党中央的要求，把创新发展规律、科技管理规律和人才成长规律研究好、研究透，并在实际工作中找到行之有效的办法，充分调动广大科技工作者的积极性。”

责任编辑：刘德宾 SN222