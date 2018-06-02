10位省级政府副职调整:均是60后 1人中央空降地方

原标题：10位60后的新岗位

昨天（1日）下午，河南省十三届人大常委会第三次会议表决通过了人事任免事项，决定任命黄强为河南省人民政府副省长。

黄强此前的职务是甘肃省委常委，常务副省长。

这几天，各地人大常委会陆续召开，省级政府副职出现调整。到黄强，已经是第10位。

10位省级政府副职调整

从5月开始到昨天，此轮省级政府副职调整一共涉及10位副省级官员，都是“60后”。

最年轻的是现任浙江省副省长、温州市委书记陈俊伟，生于1966年，今年52岁；最年长的是现任湖北省副省长万勇，生于1960年，今年58岁。

不同的职务调整方式

粗略分一下类别，这10位60后的调整可以分为省内职务变动和异地交流任职两种。

省内职务变动

副省长出任省会城市市长

孙述涛，山东省副省长→济南市委副书记、代市长

周先旺，湖北省副省长→武汉市委副书记、代市长

省会城市市长任副省长

万勇，武汉市委副书记、市长→湖北省副省长

副省长出任地级市市委书记

陈伟俊，浙江省副省长→温州市委书记

副省长出任党委秘书长

黄伟京，广西壮族自治区副主席→党委常委、党委秘书长、办公厅主任

异地交流履新

跨省任职

林武，吉林省副省长→山西省委常委、副省长

吴靖平，上海市委常委、组织部部长→吉林省副省长

黄强，甘肃省常务副省长→河南省副省长

中央空降地方

刘强，国资委副主任→江西省副省长

地方上调中央

隋军，福建省副省长→中国侨联党组成员

对调履新

10位副省级中，周先旺和万勇的调动比较少见，两人是职务对调。

原湖北副省长周先旺代理武汉市长，武汉原市长万勇任湖北省副省长。

万勇出生于1960年，周先旺出生于1962年，两人都是湖北人，且在湖北有多年的从政经历。不同的是，在周先旺的履历中，恩施和黄石占据了绝大部分时间，万勇算上学习和工作经历则有30多年都在武汉度过。

万勇在武汉学习、工作生活了30多年，他在武汉干过技术员，当过农场场长，曾经为阳逻港筑过基，还参与过筹建武汉化工区，筹备引进80万吨乙烯项目等。

2015年，万勇履新武汉市委副书记、市长，跻身副省级干部。

△2015年，万勇（左）当选武汉市长，与时任武汉市委书记阮成发握手

万勇在就职报告中自比操作工，表示要像操作工一样，时刻保持真抓实干、埋头苦干的工作作风，不回避矛盾、不害怕困难、不推卸责任。

就任之后第一时间接受记者采访，万勇表示，要祝福武汉市，希望武汉市民的生活一天比一天好，一年比一年好。

2015年，也就是万勇就任当年，武汉GDP为1.19万亿元；

2016年，武汉GDP为1.2万亿元，是中部唯一一个突破万亿元的城市；

2017年，武汉GDP继续增长，达到1.34亿元。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）搜索了一下，像万勇和周先旺这样省会城市市长与副省长职务对调的情况比较少见，但并不是没有。

今年1月，江苏原副省长蓝绍敏任南京市长，南京原市长缪瑞林任江苏副省长。

这两位副省级官员的从政经历也一直在江苏。蓝绍敏是在担任副省长9个月之后调任了南京市长，缪瑞林则是时隔4年多再次担任副省长，在2013年12月，就任副省长不满一年的缪瑞林出任南京代市长。

顺便说一下，全国27个省会城市的党政一把手中，目前还有两个空缺，武汉市委书记和郑州市长。

副省长分工调整

人事调整之后，各地副省长的分工也在变化。

5月31日，湖北公布了省政府领导班子部分成员分工调整。

新任副省长万勇，负责民政、住房和城乡建设、农业、农村、水利、防汛、林业、扶贫开发、移民、南水北调、三峡工程后续等方面的工作。

分管省民政厅、省住建厅、省水利厅、省农业厅、省林业厅、省人防办 （省民防局）、省扶贫办、省征兵办、省移民局、省农垦局、省南水北调办 （局）、省农科院、省老龄办；协管省气象局、中国农业科学院油料研究所；联系长江水利委员会。省长交办的其他工作。

请注意政知见（微信ID：bqzhengzhiju）标黑的部分。之前，住房和城乡建设是副省长童道驰的分管领域，原副省长周先旺分管国土资源。

△湖北原副省长周先旺分工（来自百度快照）

现在，万勇和周先旺职务对调，部分分管领域则与童道驰对调，万勇分管住房和城乡建设，国土资源归童道驰分管。

空降的副省长

往年，政府副职多由本地干部出任，今年交流履新的政府副职人数有所上升。

此轮人事变动，依然适用于这个规律。4位新任副省长中，3个人都是异地交流履新，还有1人是从中央空降而来。

来说说这位空降的。

新任江西省副省长刘强，此前职务是国资委副主任。刘强出生于1962年5月，虽然没有过地方任职经历，但是从政经验也颇为丰富。

他先后在交通部、中组部和国资委工作。历任交通部人事劳动司综合处副处长，交通部海事局党委工作部主任（正处级），中央组织部企业干部办公室正处级调研员，中央组织部干部五局一处处长，国务院国资委企业领导人员管理一局一处处长，国务院国资委企业领导人员管理一局副局长、局长，国务院国资委人事局局长，国务院国资委副主任、党委委员。

去年9月，时任国资委副主任的刘强曾经去过江西南昌，出席“2017中国500强企业高峰论坛”并致辞。

△刘强在“2017中国500强企业高峰论坛”

在致辞中，刘强表示，国资委与江西的合作源远流长。2013年，国资委就与江西省签订了合作备忘录，国资委还承担了赣州章贡区对口支援任务，以产业帮扶为主要形式，积极引导央企在赣州加大投资建设力度，支持赣南振兴发展。

此次刘强履新后，江西省政府领导班子形成了一正七副的格局。除了刘强，其他分别是省委书记、省长刘奇，副省长毛伟明、孙菊生、吴晓军、吴忠琼、秦义和胡强。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）多说一句，江西是全国31个省市里面，“唯二”书记省长同一人的省份，另一个是青海。

责任编辑：桂强