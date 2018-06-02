巴基斯坦订购2艘中国054A护卫舰 2021年将有4艘

原标题：巴基斯坦订购2艘054A护卫舰 2021年将拥有4艘

[环球网军事报道 记者 赵衍龙]据巴基斯坦海军官方推特6月1日消息，巴基斯坦海军就购买两艘054A型护卫舰与中国船舶工业贸易公司（CSTC）达成协议。

该推特称，随着这份合同的签订，到2021年，巴基斯坦海军将拥有4艘054A型舰艇。这些舰艇将大大增强巴基斯坦海军的作战能力，同时这也有助于地区海上安全。

出席仪式的有来自中国、巴基斯坦海军和政府部门的高级官员和政要。

图为巴基斯坦海军的F22P护卫舰

在2009年，巴基斯坦从中国购买了四艘以053H3为基础的F22P型护卫舰。前三艘在中国国内建造，最后一艘由中方技术人员指导巴基斯坦方面在本国建造。

“铁哥们儿”！巴基斯坦海军参谋长曾4月访中船工业和中船重工

4月17日，中国船舶工业集团有限公司董事长雷凡培曾在京会见了来访的巴基斯坦海军参谋长阿巴西上将一行。双方回顾了多年来的合作历程和成果，就未来进一步扩大合作范围、深化互利共赢进行了深入交流。

雷凡培对阿巴西一行的到访表示欢迎，对阿巴西长期以来给予双方合作的关心和支持表示感谢。雷凡培说，巴基斯坦是中国全天候的“铁哥们儿”，中巴友谊源远流长、万古长青。中船集团与巴基斯坦海军拥有长期友好的合作历史。

尤其是近年来，在阿巴西上将的大力推动下，双方的合作结出了丰硕成果。能够为巴基斯坦海军提供装备，是中船集团的荣耀。展望未来，中船集团将按照中巴两国领导人关于深化中巴战略合作的指示要求，进一步加强与巴基斯坦海军的交流合作，为巴基斯坦海军提供更加优质高效的产品和服务，推动双方的合作再上新台阶。希望阿巴西上将一如既往地关心、支持和推动双方的合作。

阿巴西对中船集团长期以来在海军装备领域给予巴基斯坦海军的大力支持表示感谢。阿巴西表示，中巴之间有着60多年的深厚友谊，中国提出的“一带一路”倡议在巴基斯坦深入人心，其中的“中巴经济走廊建设”自2013年启动以来，取得了非常显著的成绩。

阿巴西称，中船集团在海军装备研制方面拥有强大的实力，巴基斯坦海军对中船集团提供的装备和服务十分满意。两国领导人今年4月10日在博鳌会见时提出要加强多领域合作。巴基斯坦海军希望继续加强与中船集团的合作，进一步扩大合作范围，深化互利共赢。

4月19日，中船重工党组书记、董事长胡问鸣也会见了来访的巴基斯坦海军参谋长阿巴西上将一行，双方回顾了多年来合作的历程和成果，就未来进一步扩大合作，深化互利共赢进行了深入交流。胡问鸣对阿巴西一行的到访表示欢迎，对巴基斯坦海军长期以来给予中船重工的信任和支持表示感谢。中船重工将坚决贯彻中巴两国元首的战略意图，精心组织，精益求精，确保优质高效圆满完成。同时，希望继续拓展与巴海军在多个领域多个层次的精诚合作，开启双方开放合作、共赢发展新篇章。

阿巴西对中船重工长期以来为巴海军发展提供的大力支持表示感谢。阿巴西表示，中国与巴基斯坦有着久经考验的历史关系，中船重工在海军装备研制方面拥有非常雄厚的实力，巴海军与中船重工的合作将进一步巩固中巴全天候战略合作伙伴关系，对提升两国军事装备合作水平，建设中巴经济走廊，维护地区安全稳定具有重要意义。

责任编辑：桂强