中纪委机关刊点名“严书记”等:反腐尤需保持高压

原标题：形势依然严峻复杂，反腐尤需保持高压态势

一段时间以来，围观“又有哪个贪官落马”，俨然已成舆论关注的“保留节目”。一个又一个腐败分子落马，见证着反腐倡廉常抓不懈、拒腐防变警钟长鸣，同时也告诉每一个人，反腐败是一场严峻复杂的斗争，开弓没有回头箭，永远没有休止符。对此，必须始终保持冷静清醒。

正如习近平总书记十九大期间在参加贵州省代表团讨论时所鲜明指出的，在全面从严治党这个问题上，我们不能有差不多了，该松口气、歇歇脚的想法，不能有打好一仗就一劳永逸的想法，不能有初见成效见好就收的想法。

有人感到疑虑，十八大以来，反腐败力度如此之大，但仍然有人不收敛不收手，貌似不可能的事情竟然就在眼皮子底下发生。比如近期媒体关注的腐败案件，这边被前妻耍特权引出来的“严书记女儿”事件“戏码”刚杀青，那边被儿媳举报有17处价值过亿房产的北京王主任“好戏”又开演……这些问题应该辩证地看，一方面，体现出制度力量与舆论力量密切配合之下，腐败问题被发现和受到查处的几率大大提升，另一方面，也印证了党中央关于反腐败斗争形势依然严峻复杂的判断科学准确。

应当承认，人性是复杂的，根深蒂固的官本位意识和特权思想，没那么容易消除掉，到底有没有消除、消除的程度如何，不会轻易示诸人，外人更无从得知。那些敢于伸手乱为者，都以为自己很聪明，隐藏得更深，事实却往往是纸包不住火。而且，即便某些贪官自己特别“会隐藏”，家属、身边人却可能仍处在耍特权威风的“惯性”之中，让“马脚”藏无可藏。群众的眼睛是雪亮的，根植于人民群众的深厚反腐败力量绝不会放任腐败乱象恣意蔓延。

还应正视，领导干部工作生活的环境是复杂的。党的十九大报告指出，要清醒认识影响党的先进性、弱化党的纯洁性的因素是复杂的，深刻认识党面临的“四大考验”“四种危险”的尖锐性、复杂性。这种尖锐性、复杂性的表现之一，就是在某些特定领域，党员干部面临的诱惑还特别大，一旦经受不住考验，就会有贪腐危险。比如交通领域，常常是“道路修起来，干部倒下去”。就在今年四五月份，短短21天时间，交通系统又倒下6名厅级干部。回望之前的铁道部窝案、河南4任交通厅长落马等典型腐败案，足以提醒我们，反腐败必须长期作战。

也应看到，人是会变的。有些干部过去可能是好同志，并不意味着今后也是好同志。过去的好同志在严峻复杂的考验面前，也有可能蜕变。对干部的考察一般只能基于其过去表现，人性的复杂、环境的挑战，短时间内想要辨识清楚，存在一定难度。比如“空降”山西吕梁任市委常委、孝义市委书记3年多的马文革，在山西发生系统性、塌方式腐败后，经过层层把关才得以调任。怎奈，作为“刷新吏治第一批选任的干部”，如今已然落马。更令人惊讶的是，在汶川地震中丧妻，临危受命接手老县城的北川县委原常委胡覃居然也落马了。这些曾经的好干部黯然落马令人扼腕，也再次警示我们，拒腐蚀、永不沾的法纪之弦必须时刻绷紧，否则，任何人都有“一失足成千古恨”的危险。

所以说，不能低估腐败问题的顽固和复杂，不能指望一劳永逸，不能搞“差不多主义”，更不能见好就收。在舆论的探照灯和公众的注视下，发现一起查处一起，不遮丑不护短，果断处理从严查处，是必须保持的全面从严治党战略定力。

来源：中国纪检监察杂志

责任编辑：桂强