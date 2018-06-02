中纪委机关刊批调研：每到一处 群众演员就汇报

原标题：莫让调研沦为华而不实的“舞台剧”

当前，全党正在大兴调研之风，然而少数地方的调查研究看起来有模有样、有声有色，干部群众却大喝倒彩、怨声载道，原因就在于形式主义作祟。有人批评说，调查研究本应是实打实的“纪录片”，却被弄成了虚对虚的“舞台剧”。

说起来，把调研变成形式主义的“舞台剧”，也并不是一件容易的事。调研队伍阵容强大，“主角”“配角”照本宣科；每到一处，基层干部等一帮“群众演员”把早已准备好的“邀功式”汇报和“搔痒型”问题作为台词流利诵读一遍；调研地点经过充分的“舞美设计”，以保障整场演出不出现穿帮镜头。说实话，演好这出“舞台剧”并不容易，有时候甚至会出现“撞戏”的情形。比如，短时间内一个地方要接待好几支调研队伍，“配角”和“群演”不够用，基层干部还得来回“串场”，疲惫不堪。最辛苦当属“字幕组”，通宵达旦赶制文字图片材料。一场调研下来，“台前幕后”的人都按照脚本完成预设套路，至于调出什么问题、研出什么结果，没人真正关心，只要上头能交差、下面能过关，便算皆大欢喜的“全剧终”。

尽管如此调研费时费力，但参与双方却似乎都深陷其中乐此不疲，个中原因值得深究。比如，有的领导干部官僚气太重，派头十足，嫌田间地头尘土飞扬失了“身份”；有的虽然想了解实情，但是前期准备不足，到了现场“两眼一抹黑”，只能任由他人带着“走过场”；还有的好大喜功，明里暗里透露出“报喜不报忧”的偏好，对暴露出的问题熟视无睹、充耳不闻，基层干部也只得“投其所好”，如此等等，不一而足。

这样的调研可以想见肯定收效甚微、遭人诟病，调研者埋怨基层走过场、欺上瞒下，基层干部也有一肚子怨气：一天甚至要接待好几拨调研组，东奔西跑是常态，如今还成了“微信奴”，五六部工作手机消息任务连番轰炸，三头六臂也不够用，不琢磨出一套“剧本”怎能应对。看似都有理，人人都委屈，但又不得不为，形式主义这个“怪圈”就这样把相关人员都变成了“舞台剧”演员，大幕一拉开，谁也不能轻易离场。

所谓“上有所好，下必甚焉；上有不好，下必效焉”，跳出“舞台剧”式调研怪圈，还原调查研究应有的内涵和功能，“关键少数”必须身体力行、作出示范。回顾我们党的历史，毛泽东同志的《中国佃农生活举例》《寻乌调查》《兴国调查》《东塘等处调查》等调研笔记，无一不是沾着泥土、顶着露珠，这些珍贵调研成果为党在革命战争年代充分了解农村进而制定有针对性的各项政策提供了宝贵遵循。习近平总书记在正定工作时就经常骑着自行车下乡了解基层情况，在宁德工作时，不到3个月时间走遍闽东9个县，在当地廊桥边上的土坯房里现场办公，午休吃饭也在廊桥上就地解决……这样的调研，才能真正听到群众声音，实事求是发现问题、求真务实解决问题。各级领导干部都能向这样的调研好作风看齐，一级做给一级看，一级带着一级干，调研中的形式主义才能不再成为久治不愈的顽疾。

习近平总书记说过，“当县委书记一定要跑遍所有的村，当市委书记一定要跑遍所有的乡镇，当省委书记一定要跑遍所有的县市区。”当前，我们奔跑在实现中华民族伟大复兴的追梦之路上，更身处持续推进全面深化改革的深水区，倘若不彻底摒弃“舞台剧”式的形式主义调研，就如同自灼双目、自聋双耳，失去对风险与机遇的感知能力，前进的方向便更无从谈起。坚决摒弃形式主义，让调研有用有效，各级领导干部、全体党员干部要抓紧行动起来。

来源：中国纪检监察杂志

责任编辑：桂强