原标题：俄专家：AG600可为中国在太平洋军事存在提供保障

1月24日上午9时54分，我国首款大型灭火/水上救援水陆两栖飞机——“鲲龙”AG600迎来了进入2018年后的第一次飞行，于珠海金湾机场西南3000米高度规定的空域内平稳飞行73分钟，11时07分平稳降落。

[环球网军事6月2日报道]俄罗斯卫星网6月1日报道，中国航空工业集团有限公司（AVIC）宣布，自2022年开始，中国将供应鲲龙-600（AG600）大型水上飞机。2018年，将从珠海生产基地向湖北省测试基地执行首飞，并在那里进行第一次水上飞行。俄罗斯军事专家瓦西里·卡申就新成果的意义向卫星通讯社做了介绍。

AG600将成为最大的系列生产的水上飞机。在所有此类型飞机中，AG600的航海性能最强：可在5级海浪情况下在水上降落与起飞。另外，该机型将最为大众化，预计，将最少有数十架鲲龙-600型飞机。

数十年时间里，全世界的水上航空一直呈下降趋势。目前，只有两款大型水上飞机：俄产Be-200型和日产US2型。而且，自1998年开始，仅制造了12架Be-200型飞机。俄罗斯紧急情况部和国防部在使用此机型，对阿塞拜疆也曾有过供应。另外，签署过出口印尼和中国的初步协议。日本US2飞机生产数量更少，且很多年里一直尝试向印度供应，但一直没有结果。

水上飞机生产下降的情况是可以理解的。其肩负的大多数任务，现在寻常飞机或直升机也可相应地执行。毫无疑问，水上飞机与陆路飞机相比在扑火方面有优势，因为它可从水库里直接取水。但另一方面，通常飞机要更为全面，必要情况下，可从扑火状态改装成运输状态。水上飞机与直升机相比飞行距离要更长些，但在天气恶劣或风浪大的情况下却无法发挥自己的优势。

水上飞机价格不算昂贵，并在救助和防火方面有意义。中国有机会利用上世纪80年代生产的水轰-5型飞机运营经验，对其进行投入。这种机型，当时因电子设备和武器老化而未能进入系列生产。

然而，中国情况比较独特。南海和一部分东海地区对这种机型可能是有需要的，但大多数岛屿和礁石规模较小，对直升机来说相当遥远。水上飞机可为其提供补给、运送换岗人员和医疗救助疏散服务，甚至必要时可向那里运送游客。

值得一提的是，这种飞行距离达5500公里的机型可深入太平洋腹地部分岛屿，不管那里是否有机场。对经济开发和保障在整个太平洋军事存在方面，AG-600水上飞机是相当不错的工具。而且，美国还不掌握此类机型。

责任编辑：桂强