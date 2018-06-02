原标题：俄专家：AG600可为中国在太平洋军事存在提供保障
1月24日上午9时54分，我国首款大型灭火/水上救援水陆两栖飞机——“鲲龙”AG600迎来了进入2018年后的第一次飞行，于珠海金湾机场西南3000米高度规定的空域内平稳飞行73分钟，11时07分平稳降落。
[环球网军事6月2日报道]俄罗斯卫星网6月1日报道，中国航空工业集团有限公司（AVIC）宣布，自2022年开始，中国将供应鲲龙-600（AG600）大型水上飞机。2018年，将从珠海生产基地向湖北省测试基地执行首飞，并在那里进行第一次水上飞行。俄罗斯军事专家瓦西里·卡申就新成果的意义向卫星通讯社做了介绍。
AG600将成为最大的系列生产的水上飞机。在所有此类型飞机中，AG600的航海性能最强：可在5级海浪情况下在水上降落与起飞。另外，该机型将最为大众化，预计，将最少有数十架鲲龙-600型飞机。
数十年时间里，全世界的水上航空一直呈下降趋势。目前，只有两款大型水上飞机：俄产Be-200型和日产US2型。而且，自1998年开始，仅制造了12架Be-200型飞机。俄罗斯紧急情况部和国防部在使用此机型，对阿塞拜疆也曾有过供应。另外，签署过出口印尼和中国的初步协议。日本US2飞机生产数量更少，且很多年里一直尝试向印度供应，但一直没有结果。
水上飞机生产下降的情况是可以理解的。其肩负的大多数任务，现在寻常飞机或直升机也可相应地执行。毫无疑问，水上飞机与陆路飞机相比在扑火方面有优势，因为它可从水库里直接取水。但另一方面，通常飞机要更为全面，必要情况下，可从扑火状态改装成运输状态。水上飞机与直升机相比飞行距离要更长些，但在天气恶劣或风浪大的情况下却无法发挥自己的优势。
水上飞机价格不算昂贵，并在救助和防火方面有意义。中国有机会利用上世纪80年代生产的水轰-5型飞机运营经验，对其进行投入。这种机型，当时因电子设备和武器老化而未能进入系列生产。
然而，中国情况比较独特。南海和一部分东海地区对这种机型可能是有需要的，但大多数岛屿和礁石规模较小，对直升机来说相当遥远。水上飞机可为其提供补给、运送换岗人员和医疗救助疏散服务，甚至必要时可向那里运送游客。
值得一提的是，这种飞行距离达5500公里的机型可深入太平洋腹地部分岛屿，不管那里是否有机场。对经济开发和保障在整个太平洋军事存在方面，AG-600水上飞机是相当不错的工具。而且，美国还不掌握此类机型。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这次蔡英文让整个台湾吞下“奇耻大辱...
- 【 军事 】 美军B52轰炸机再次飞入中国南海九段线
- 【 财经 】 管清友谈掏空父母积蓄买房：谁不是这...
- 【 体育 】 热身-格子+巴萨2将破门 法国3-1意大利
- 【 娱乐 】 杨丽萍黄色长裙神采奕奕清新减龄似少...
- 【 科技 】 小米推出最新“全家桶”，为上市献礼...
- 【 教育 】 毛坦厂家长：有人把自己叫做“垃圾桶...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有