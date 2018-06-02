郑州宣传片被指地名错误 官方：已要求制作方说明

原标题：关于新版郑州旅游宣传片问题的说明

郑州新版旅游宣传片错把开封的“清明上河园”，当成了郑州航空港区的“园博园”。 北青网 图

5月29日晚，网上出现对郑州新版旅游宣传片的质疑和建议，我局发现后，高度重视，及时安排专人收集、整理和归纳网友的意见和建议，并要求制作方中视金桥公司作出说明和回复。

在此，我们衷心向关心和支持郑州旅游事业发展的各位网友表示诚挚的感谢！现就有关问题回复如下：

1。本次旅游宣传片项目招投标是按照法律法规规定的程序，由第三方按照“公正、公平、公开”原则进行的。

2。对于部分网友反映比较集中的宣传片素材版权以及镜头使用错误等问题，我们已要求制作方重新审核，尽快作出说明和答复。

3。针对本次宣传片把关中暴露出的问题，我们正在纠正，并在以后工作中努力提升能力和水平。

4。郑州市旅游局官方微博已发起“我心目中的功夫郑州“微视频征集活动，希望广大网友积极参与，把自己对“功夫郑州”的理解融入进来，我们将在今后的工作中积极借鉴，让“天地之中 功夫郑州”越来越好。

真诚地感谢网友们对郑州旅游事业的关心和支持，欢迎网友们一如既往对郑州旅游事业的发展积极建言献策。

来源：郑州市旅游局微信公众号

责任编辑：桂强