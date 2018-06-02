美军官称能摧毁中国岛礁 外媒：欲增加对抗砝码

原标题：美中将“大嘴”又放狠话 谈“摧岛”经验想干啥？

[环球时报综合报道]为干扰中国在南海岛礁的正常活动，美国军方的挑衅言行近来越来越多。美军联合参谋部主任、海军陆战队中将肯尼思·麦肯齐于当地时间5月30日当了一次“大嘴”。他在回答美国是否有能力摧毁中国的“人工岛”时说，美军二战期间在西太平洋有丰富的摧毁小岛的经验。虽然他补充说，只是陈述历史，不应过度解读这句话，但他对外传达的强烈信息瞬间被美国媒体捕捉到。有分析称，美国想让两国军事博弈成为南海局势的主线，以此增加域内国家和中国对抗的砝码。而这样的做法无疑降低了中美两国在安全领域的互信，美国的利益将不可避免地受到损害。

“即使特朗普政府迫使中国在朝鲜问题上进行合作，五角大楼依然对中国在南海的岛屿军事化发表强硬言辞。”美国有线电视新闻网（CNN）5月31日报道称，在五角大楼周四举行的一场新闻发布会上，美军联合参谋部主任麦肯齐中将在被记者问到美国是否有能力“摧毁”中国有争议人工岛礁时称，“我只想告诉你，美国军方在西太平洋夺取小岛有着丰富的经验”“我们在第二次世界大战期间积累了无数占领孤立小岛的经验，这是美军的核心竞争力”。

麦肯齐所说的“丰富经验”，指的是美军在二战期间，数以千计的士兵在太平洋的数个小岛上战死的军事行动。麦肯齐说完这番话，他还告诫媒体这并非一种威胁，表示：“不应过分解读这句话，这只是陈述历史事实。”

这样的“大嘴”言论怎么能不引来美国媒体的更多解读呢？CNN称，麦肯齐是五角大楼内级别最高的官员之一，他的言论“非常有分量”。麦肯齐担任参谋长联席会议主席邓福德将军的重要助手，经常与邓福德和美国国防部长马蒂斯会晤。

美国“军事”网刊文称：“麦肯齐的言论是在美中两国在南海问题上长期争论的背景下发出的。作为回应，美国上周取消了对中国参与一年一度的环太平洋军演的邀请，还把驱逐舰及巡洋舰派到南中国海。”文章认为，麦肯齐的话意味着，美国不会放弃，“我们将继续按照国际法的规定进行‘航行自由’，继续做我们正在做的事情”。但事实是，西沙群岛是中国固有领土，当美国“安提坦”号、“希金斯”号5月27日擅自进入中国西沙群岛海域后，中国军队当即采取行动，派遣舰机依法对美舰进行警告和驱离。

对麦肯齐的此番言论，俄罗斯“卫星”网评论说，“如果中美之间要开战，一位美军高级官员对军方‘在西太平洋摧毁小岛屿’的能力充满信心”。但很多人显然不这么认为，该网援引一位推特用户的话说：“那些耗损巨大的登陆作战对美国人来说简直糟透了！这还是在岛屿当年被彻底隔绝补给的情况下，今天，任何造成如此之高的伤亡人数的战斗，负责人都会被解雇。”

这并非麦肯齐第一次对中国放出狠话。据美国《新闻周刊》报道，麦肯齐同日还对媒体表示，尽管他不会把中国和朝鲜给美国造成的威胁进行比较，“但我们对二者都做好了准备”。麦肯齐称：“我们在着手认真面对这两种威胁。当然，中国有更大的核能力，你必须考虑到这一点，中国有一个更大的经济引擎，你也必须考虑到。”麦肯齐此前还经常对俄罗斯和叙利亚等国发表强硬言论。

[环球时报驻美国、俄罗斯特约记者 陈晨 柳直 环球时报记者 李司坤 谷棣 谭福榕]

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