美炒作“中国南海军事化” 专家：意在让盟友站队

原标题：美炒作“中国南海军事化” 中方：“贼喊捉贼”的滑稽

[环球时报综合报道]美国最近一段时期一直紧盯中国加强南海岛礁的建设和部署、臆测中国在吉布提测试激光器、关注轰-6K南海首降选在永兴岛。美国国防部长马蒂斯日前也对中国在南海加强正常军备的做法指手画脚。对美方炒作所谓“中国南海军事化”的话题，中国外交部发言人的回应是，“有种‘贼喊捉贼’的滑稽”，并强调“中方在南海自己的岛礁上部署必要和有限的国土防御设施，是堂堂正正地行使国际法赋予的自保权和自卫权，正当合法”。

在南海问题上，特朗普政府仍在延续前任的政策。所谓“航行自由”行动通常需要白宫同意，所以并不是单纯的军方行动。据美国国会研究服务部去年统计，奥巴马执政时期，美国在南海进行过4次“航行自由”行动。特朗普上台初期，曾3次拒绝美国海军提出的南海“航行自由”行动，以换取中方在一些国际问题上的合作。但从2017年5月开始，美国政府为显示在南海地区的军事存在，增加了“航行自由”行动，至今年5月次数已超过奥巴马时期，动静也更大。

中国南海研究院院长吴士存告诉《环球时报》记者，中美近来出现明显的竞争关系，这种竞争关系又从经济领域向安全领域延伸。美方最近的一系列行动，都在降低中美在安全领域的互信。吴士存认为，美国政府在南海问题上舆论造势的意图明显，想迫使中国让步，同时让其盟友在中美关系上选边站。

吴士存还表示，要警惕美国的做法会增加域内相关国家和中国对抗的砝码。如果相关国家扮演“域内国家代言人”的角色，挑起事端，就会给美国提供介入的借口。在南海问题上，我们不能对美国抱有幻想，既要对美国进一步挑衅有充分的思想准备和应对手段，又要加速岛礁相关设施的部署，形成威慑力。同时，加强同东盟国家推进“南海行为准则”的磋商，把域内国家引导到规则制定、管控危机上来。

[环球时报驻美国、俄罗斯特约记者 陈晨 柳直 环球时报记者 李司坤 谷棣 谭福榕]

责任编辑：桂强