湖北公安：紧急参加谈判等可加急办理出入境证件

原标题：湖北：新增三类情形可加急办理出入境证件

新华社武汉6月2日电（记者梁建强）记者2日从湖北省公安厅出入境管理局获悉，为了给群众办理出入境证件提供更多便利，湖北明确新增三类情形，可通过“绿色通道”加急办理出入境证件。

据了解，此前，按照相关规定，湖北公安机关对四类情形可提供加急办理出入境证件的服务。具体包括：出国奔丧、探望危重病人的；出国留学的开学日期临近的；前往国入境许可或者签证有效期即将届满的；省级地方人民政府公安机关出入境管理机构认可的其他紧急事由。

湖北省公安厅出入境管理局副局长章惠介绍，湖北省公安厅出入境管理局近期明确，新增“紧急出国出境参加会议和谈判”“紧急出国出境签订合同”以及“行前证件遗失损毁”三类情形可加急办理证件。对符合加急条件并提供相应证明材料的申请人，公安机关将通过“绿色通道”加急办证。

湖北公安出入境管理部门还将原来办理出入境证件分散于不同时间段、不同场所的多个申请环节集中在同一时间、同一场所，真正实现了“一门式受理”。湖北省内居民在申请材料齐全、符合法定情形下，可直接前往公安出入境管理部门一次性集中完成制证照片采集、指纹采集、申请材料提交、面见核查、证件缴费等申请手续。

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