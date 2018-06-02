王毅：中欧是国际格局稳定力量 共同维护多边体系

原标题：王毅：中欧是国际格局两支稳定力量 应共同维护国际多边体系

当地时间6月1日，外交部长王毅在布鲁塞尔同欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼共同会见记者时表示，中欧是当今国际格局中的两支稳定力量，也是推进人类和平发展事业的两大积极因素，中欧应当具备和提高这方面的历史自觉和时代担当，不断加强在国际事务中的战略沟通协调。

王毅：中欧应共同维护国际多边体系

王毅说，面对当前充满不确定性的国际局势，我们愈发意识到中欧全面战略伙伴关系的重要意义和超越中欧关系的价值所在。中欧双方应共同维护以联合国为核心的国际多边体系，携手推动地区热点问题的政治解决，逐步改革和完善全球治理体系，为世界注入更多的稳定性和正能量。

王毅：中欧反对单边主义和保护主义

王毅说，中国和欧盟都是经济全球化和自由贸易的受益者，都致力于维护基于规则的多边贸易体制，反对单边主义和保护主义。

今年是中国改革开放40周年。中国过去取得的成就得益于改革开放，未来实现高质量发展更需要在进一步开放的条件下进行。而一个更加开放的中国必将给欧盟、给世界带来新的机遇。

“一带一路”是中国迄今向国际社会提供的最大公共产品，中方愿将“一带一路”与欧洲投资计划对接，也愿与欧盟正在制定的亚欧互联互通战略对接，在对接中开拓合作空间，实现优势互补，促进共同繁荣。

责任编辑：桂强