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美防长称拟帮台湾建立适当防御能力 中方回应

美防长称拟帮台湾建立适当防御能力 中方回应
2018年06月02日 11:44 央视新闻
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　　原标题：美国拟帮台湾建立适当的防御能力 中国代表团：中国军队有决心有能力捍卫国家主权

　　6月2日，美国国防部长马蒂斯在香格里拉对话会上表示，美国要按照《与台湾关系法》帮助台湾建立适当的防御能力。对此，中国代表团团长何雷表示，台湾问题是中国的核心利益，不容挑战。坚决反对对台湾军售。绝不允许任何人以任何名义在任何时候将台湾从中国版图割裂出去。中国军队有决心有能力捍卫国家主权。（央视记者 邓雪梅）

责任编辑：刘光博

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