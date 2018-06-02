王毅：中欧同意维护伊核协议 期待朝美会晤成功

原标题：中欧举行第八轮高级别战略对话 双方同意维护伊核协议、支持朝鲜半岛和平进程

当地时间6月1号，外交部长王毅在布鲁塞尔同欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼共同主持第八轮中欧高级别战略对话。

王毅表示，中欧建立全面战略伙伴关系15年来，形成了各领域全方位交流合作的良好局面。当前，单边主义和保护主义日趋抬头，中欧作为国际格局中的两支稳定力量，理应加强战略沟通，促进战略互信，深化战略合作，共同维护《联合国宪章》的宗旨和原则，维护多边主义进程和全球自由贸易体制。

王毅表示，中方愿与欧方一道筹备好将于下月在华举行的第二十次中国-欧盟领导人会晤，确保会晤取得积极成果，对外发出中欧致力于深化全面战略伙伴关系、维护和加强国际秩序的积极信号。中方愿进一步与欧方巩固政治互信、深化经贸合作，促进相互投资，共建“一带一路”，加强多边合作。

莫盖里尼表示，在国际形势复杂多变，世界面临挑战日益增多的背景下，欧中战略合作的重要性进一步凸显。欧方完全赞同中方看法，愿同中方进一步深化全面战略伙伴关系，加强战略协调，共同应对挑战，维护并加强以联合国为核心的多边体系、以规则为基础的国际秩序。

莫盖里尼表示，欧方愿将欧洲投资计划和亚欧互联互通战略与“一带一路”倡议对接，形成合力。国际社会高度关注即将召开的第二十次欧盟-中国领导人会晤。欧方愿同中方一道努力，确保会晤成功，取得务实成果，对外发出支持多边主义、支持以世贸组织为基石的多边贸易体系的强烈信号。

双方一致同意，继续维护和执行伊核全面协议，进一步加强沟通协调，维护共同利益。双方支持朝鲜半岛北南双方和平与和解进程，期待即将举行的朝美领导人会晤顺利成功。

双方一致同意，继续加强在经贸投资、互联互通、气候变化、能源、海洋、反恐等领域的互利合作，同时进一步开拓在政治安全以及防务领域的交流与合作。

责任编辑：桂强