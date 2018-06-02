沪昆铁路云南段发生水害 致部分进出滇列车晚点

原标题：沪昆铁路云南段宣威至龙津沟发生水害 导致部分进出滇列车晚点

6月2日2时13分，受强降雨影响，沪昆铁路云南段宣威站至龙津沟站间水冲道床。水害发生后，中国铁路昆明局集团公司立即启动应急预案，紧急封锁线路并组织抢险，于3时41分开通上行线路，6时20分开通下行线路。受水害影响，导致今天到达昆明站的K739次、Z161次等列车晚点。受列车接续影响，今天昆明站始发的K6112、Z54等列车晚点。（央视记者 刘文杰 徐小龙）

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