中组部长：切实解决唯论文唯职称唯学历等问题

原标题：陈希在院士代表座谈会上强调 深入学习贯彻习近平总书记在两院院士大会上的重要讲话精神

新华社北京6月2日电 中共中央政治局委员、中组部部长陈希1日主持召开院士代表座谈会，强调要深入学习贯彻习近平总书记在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的重要讲话精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，弘扬科学报国光荣传统，把个人理想自觉融入国家发展伟业，勇做新时代科技创新排头兵，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦创造新业绩、作出新贡献。

陈希强调，习近平总书记的重要讲话是新时代建设世界科技强国的动员令，为推进我国科技事业和人才发展指明了前进方向、提供了根本遵循。广大科技工作者要牢记习近平总书记的殷殷嘱托，紧紧围绕国家重大战略需求，勇于攻坚克难，矢志不渝自主创新，抢占科技竞争和未来发展制高点，努力实现关键核心技术自主可控，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。要深入推进人才发展体制机制改革，完善人才培养、评价、流动、激励等制度机制，切实解决唯论文、唯职称、唯学历等问题。要在政治上关怀、工作上支持、生活上关心院士专家和广大科技工作者，尊重人才、礼敬人才、服务人才，营造有利于创新创业的良好环境，让各类人才在建设世界科技强国伟大进程中竞相成长、脱颖而出、各展其能。

责任编辑：桂强