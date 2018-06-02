内蒙古厅官杨国文被双开:利用职权安排亲属吃空饷

原标题：内蒙古厅官杨国文被双开：利用职权安排亲属“吃空饷”

杨国文

日前，经内蒙古自治区党委批准，内蒙古自治区纪委监委对乌兰察布市委原常委、集宁区委原书记杨国文涉嫌严重违纪违法问题立案审查调查。

经查，杨国文违反政治纪律，转移、隐匿违纪违法所得，订立攻守同盟，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，公车私用；违反组织纪律，不如实申报个人事项，在干部选拔任用方面为他人谋取利益，收受他人财物；违反廉洁纪律，收受管理对象和下属礼金、礼品，利用职权安排亲属“吃空饷”、为亲属营利活动提供便利，搞权色交易；违反群众纪律，对涉及群众切身利益问题能解决而不解决；违反工作纪律，不传达贯彻党和国家的方针政策；违反生活纪律，与他人发生不正当性关系，损害党的形象；违反国家法律法规规定，为他人谋取利益，收受他人巨额财物；其家庭财产和支出明显超过合法收入，数额特别巨大。其中，利用职务上的便利为他人谋取利益收受他人巨额财物、巨额财产来源不明问题涉嫌构成犯罪。

杨国文身为党员领导干部，理想信念丧失，毫无党性原则，“四个意识”个个皆无，“六项纪律”项项违反，且十八大之后不收敛、不收手，违纪行为性质恶劣、情节严重，给党的事业和形象造成严重损害，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》等有关规定，经内蒙古自治区纪委常委会会议、监委委员会会议审议并报自治区党委批准，决定分别给予杨国文开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；对其涉嫌受贿和巨额财产来源不明犯罪问题移送检察机关提起公诉。

责任编辑：张申