中国军方：南海驻军和部署武器是内政 不容干涉

原标题：中国军方：南海驻军和部署武器是中国内政 不容干涉

6月2日，中国人民解放军军事科学院副院长何雷中将在回应美国国防部长马蒂斯演讲中提及所谓“南海军事化”的问题时表示，中国的南海诸岛及其岛礁附近的海域，是中国的固有领土，是有历史依据和国际法认可的，是不容争辩的。

关于马蒂斯在演讲中提到所谓“南海军事化”的问题，何雷表示，在南海岛礁驻军和部署武器，这是中国主权范围内的事情，是国际法所允许的，其他任何国家说三道四都是对中国内政的干涉，是不值得一驳的。真正在南海造成军事化的，是口喊着“南海军事化”的国家，这些国家打着所谓的航行自由行动的旗号，用军舰军机到中国岛礁临近海域和上空进行抵近侦察，进行军事活动，在中国海域耀武扬威，这不仅是对中国安全稳定的影响和破坏，也是对中国主权的挑衅，实际上是“南海军事化”的根源。对于这种行径，中国政府和中国人民是坚决反对的，而且中国政府和人民也会采取必要的措施和手段，坚决予以制止。（央视记者 黄铮铮）

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