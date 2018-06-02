美国防部长称6月底访华 中国军方回应

原标题：中国军方：珍惜和重视中美关系 欢迎马蒂斯近期访华
6月2日，中国人民解放军军事科学院副院长何雷中将在新加坡举行的香格里拉对话会现场，对美国国防部长马蒂斯的演讲中提到的中美关系问题进行了回应。何雷表示，中国非常珍惜和重视中美关系。在中美两国关系中，中美两军关系是其中重要的组成部分。何雷希望能够与美方增加战略互信，加强危机管理。何雷表示，马蒂斯部长在演讲中提到，他将于本月底访华，中方对此表示欢迎，希望中美两国、中美两军能够从维护地区和世界和平的大局出发，不冲突，不对抗，相互尊重，为世界的和平与稳定做出贡献。（央视记者 黄铮铮）
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