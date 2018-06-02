高分六号卫星发射 系首颗精准农业观测高分卫星

原标题：我国高分六号卫星成功发射

新华社北京6月2日电（记者白国龙、胡喆）记者从国防科工局、国家航天局获悉，6月2日12时13分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功发射高分专项高分六号卫星。高分六号卫星是一颗低轨光学遥感卫星，也是我国首颗实现精准农业观测的高分卫星。它将与在轨的高分一号卫星组网运行，大幅提高对农业、林业、草原等资源的监测能力。

高分专项工程总设计师、国防科工局重大专项工程中心主任童旭东介绍，高分六号卫星具有高分辨率、宽覆盖、高质量成像、高效能成像、国产化率高等特点，设计寿命8年，配置2米全色/8米多光谱高分辨率相机、16米多光谱中分辨率宽幅相机。高分六号实现了8谱段CMOS探测器的国产化研制，给国内卫星首次增加了能够有效反映作物特有光谱特性的“红边”波段，可实现空间分辨率和时间分辨率的优化组合，满足多种空间分辨率、多种光谱分辨率、多源遥感数据需求。

“在高分六号卫星的设计中，我们遵循‘高性能、高精度、高效能、高可靠、高国产化’五个设计理念，使它既能与高分一号卫星有机互动，又能取长补短，全方位服务。”航天科技集团五院高分六号卫星总指挥兼总设计师白照广说。

童旭东表示，高分六号卫星与高分一号卫星组网运行后，将使遥感数据获取的时间分辨率从4天缩短到2天。国防科工局将联合农业农村部、国家林业和草原局、应急管理部等主要用户部门，利用卫星获取的数据，积极在农业资源监测、林业资源调查、防灾减灾救灾等行业开展应用示范。高分专项实施以来，农业农村部利用高分卫星遥感数据在农业常规监测、农业资源调查等领域开展了广泛应用。

高分六号卫星由航天科技集团航天东方红卫星有限公司研制，长征二号丁运载火箭由航天科技集团上海航天技术研究院研制。此次发射任务是长征系列运载火箭的第276次发射，同时利用长征二号丁运载火箭富余能力搭载发射了珞珈一号小卫星。

责任编辑：桂强