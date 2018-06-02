原标题：“头腾大战”上演新番 今日头条系反诉腾讯 |新京报财讯

新京报快讯（记者 白金蕾）继昨日腾讯公司以涉嫌不正当竞争行为、严重影响公司形象等原因起诉今日头条系后，今日，今日头条系多家公司以两起起诉进行了反制。目前，北京市海淀区人民法院已经对上述两案进行了受理。

起诉书之一显示，北京字节跳动科技有限公司（下称：字节跳动），以不正当竞争纠纷对深圳市腾讯计算机系统有限公司（下称：腾讯计算机）进行了起诉。

起诉书之二显示，运城阳光文化传媒有限公司（下称：运城阳光）和字节跳动，以不正当竞争纠纷对腾讯计算机进行了起诉。

两个起诉中，原告方均向腾讯计算机提出四点诉求：要求腾讯计算机立即停止拦截、屏蔽和妨碍用户访问原稿网站的不正当竞争行为；要求腾讯计算机在腾讯网首页、QQ空间首页等显要位置，及百度新闻、搜狐新闻等网媒显要位置，《中国青年报》等纸媒第一版向其赔礼道歉100天；要求赔偿千万级经济损失；被告承担诉讼费。

目前，北京市海淀区人民法院已经对上述两案进行了受理。

字节跳动、运城阳光的起诉与此前其与腾讯业务的摩擦具有相关性，记者将字节跳动、运城阳光认为腾讯侵犯其权益事件进行了梳理。

5月中旬，字节跳动方面在采访中称：“微信这次超越政府职能，直接以视听许可证为由，对创新发展的短视频业务进行封杀，实际上是利用微信垄断优势，对抖音、快手等大量短视频进行打压，其实质是为了发展微视。”这是针对腾讯旗下微信发布的《关于升级外链管理规则的公告》（下称：公告），公告第二条规定外部链接不得在未取得信息网络传播视听节目许可等法定证照的情况下，以任何形式传播含有视听节目的内容。随后，微信再发《关于升级外链管理规则的补充公告》，将上述第二条内容进行删除。

5月18日，抖音发布声明，称其H5推广活动“第一届文物戏精大会”被微信两度封杀。微信方面则表示，该H5存在“诱导分享”，整改完成后即可正常分享，且并未收到相关申诉。抖音之后再发声明，称微信官方号“微信派”存在不实言论。次日，该H5移除了诱导分享按钮，可正常分享。

5月22日，抖音再发文章称其多个视频被腾讯下架，下架原因为“视频封面中含有不宜传播的内容”。抖音称相关视频封面并无问题，并截图暗示腾讯平台上的多个视频封面“不宜传播”。

5月25日，今日头条微信公众账号发文称，旗下西瓜视频的网址被腾讯安全管家识别为“包含诈骗信息”，且不能分享至朋友圈、QQ空间，并暗示腾讯此举是为了扶持自己的“下饭视频”。次日，腾讯回应称西瓜视频的域名中存在大量“腾讯分分彩”违法赌博内容，腾讯安全云对此进行了“整站提醒”。腾讯称早在5月18日，在相关内容的比例有所下降的前提下，“整站提醒”已自动解除。

5月27日，今日头条再发文，称西瓜视频并未收到腾讯的相关通知，同时，微信公众号、QQ看点、天天快报等腾讯系产品中也存在“腾讯分分彩”的内容。

此前（6月1日），腾讯公告称，已将“今日头条”、“抖音”运营者北京字节跳动科技有限公司（下称：字节跳动）、北京微播视界科技有限公司（下称：微播视界）起诉至法院，理由是后者涉嫌不正当竞争行为，并对腾讯声誉造成严重影响。同时，腾讯还宣布暂停与上述两公司的合作。

腾讯官方解释称：“腾讯将暂停与今日头条系的合作，包括商业采购、投放资源以及其他商业服务性质的合作等。”一接近腾讯人士称，具体商业合作可能包括广告投放、云计算和应用程序分发，但双方间apk接口暂时不受影响。

腾讯集团市场与公关部联合负责人张军说：“最近一系列的诋毁、攻击，对腾讯来说，已经是一个非常大的困扰。我们无意于任何口水之争，但再佛系，也有忍耐的限度，法律，是我们最好的解决途径。希望一切竞争，回归良性！”

6月1日晚，抖音短视频在其公众号中，将此次起诉比作：“可能是二十岁的腾讯，送给不到两岁抖音的儿童节礼物吧。”并称腾讯所说“相关合作”的界限不明，“但分享是不可能继续分享的了”，再次暗指腾讯意图借微信封杀抖音。

责任编辑：张申