这部委3个月内8位部级领导调整 排名第一副部去职

原标题：这个部委3个月内8位部级领导调整

昨天（6月1日）下午，国务院任免国家工作人员，任命廖岷为财政部副部长， 免去朱光耀的财政部副部长职务。

至此，从今年3月至今，三个月内，财政部副部长已经“四出三进”。

学者型官员+校园民谣歌手

廖岷是理论水平非常高的学者型官员。

他1968年12月出生，今年50岁。廖岷毕业于北京大学，是86级国民经济管理专业学生，90级经济学院经济学硕士研究生。2006年，他获得英国剑桥大学工商管理硕士（MBA）学位，并进入剑桥大学商学院优秀毕业生前10名的院长名单。

廖岷的工作经历都在经济领域，先后在中国人民银行、中国光大集团、中国银行总行工作。2003年，他前往中国银监会任职，先后出任办公厅副主任、主任。2011年，他前往上海，出任上海银监局局长、党委书记。2016年12月，他出任中央财经领导小组办公室经济四局（国际经济局）局长。

前不久，5月15日，应美国政府邀请，习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤率领中方经贸团抵达华盛顿，廖岷被注意到首次以中央财经委员会办公室副主任身份公开亮相。

在今年3月公布的《深化党和国家机构改革方案》中，中央财经领导小组改为中央财经委员会。中央财经委员会的规格非常高，习近平是委员会主任，副主任为李克强，中央政治局常委王沪宁、韩正都是委员。

说廖岷理论水平高，也不只是说他学历高，他在工作过程中发表过大量论文，还先后编纂出版了《欧元震撼》《控制系统性风险改革之路》《经济新常态下的银行业监管治理探索》《金融租赁研究》《危机后我国金融衍生产品发展路径选择》等书，翻译了《人为制造的脆弱性》《欧元的思想之争》等书。

值得一提的是，廖岷在北大学习期间是校园内有名的民谣歌手，创作过不少校园民谣，例如《等人就像在喝酒》《已是盛夏》《流动的青春》和《温馨天堂》等。政知圈（微信ID：wepolitics）已经挨个听过了，推荐读者可以去听听。

排名第一的副部长去职

前面政知圈（微信ID：wepolitics）着重提到了中央财经委员会，不仅仅是想说廖岷，还想说同时被免去财政部副部长职务的朱光耀。

在财政部官网上，朱光耀是排名第一的副部长、党组成员。他分管关税司、国际经济关系司、国际财金合作司、中国清洁发展机制基金管理中心（政府和社会资本合作中心）、国际财经中心，专项负责中美全面经济对话、二十国集团峰会财金渠道筹备机制有关工作。

朱光耀

朱光耀的仕途基本全在财政部，他2010年5月出任财政部副部长、党组成员至今，已经有8年之久。在这期间，2016年6月，朱光耀第一次以中央财经领导小组办公室副主任的身份出现在公开报道中。当时，随着朱光耀的加入，中财办领导班子形成“一正六副”格局。

朱光耀1953年7月出生，今年已经65岁，就副部级干部退休年龄是60岁来说，朱光耀已经“超龄服役”。政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，财政部副部长中，出生于1956年的赵惠令、出生于1955年的王尔乘都已经过了退休年龄。

而且，在这次国务院任免国家工作人员中，免去职务的除了朱光耀，还有国资委副主任黄丹华、中科院副院长张杰、中国证监会副主席姜洋，其中，姜洋出生于1956年，也是“超龄服役”，黄丹华、张杰都是1958年出生，应该是属于到龄退休。

副部长“四出三进”都有谁？

财政部领导班子在上半年可谓经历了“大换血”。加上新来的部长 ，一共有8人进出。

今年3月，第十二届全国人大财政经济委员会副主任委员，全国人大常委会预算工作委员会主任刘昆接替肖捷出任财政部部长。

从今年3月至今的三个月内，财政部副部长已经“四出三进”。

3月，全国社会保障基金理事会党组书记、副理事长王尔乘出任财政部党组成员、副部长。王尔乘早年在中组部工作，官至中组部副部长，2015年8月，调任全国社会保障基金理事会党组书记、副理事长。

根据机构改革方案，将全国社会保障基金理事会由国务院管理调整为由财政部管理，承担基金安全和保值增值的主体责任，作为基金投资运营机构，不再明确行政级别。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，王尔乘在财政部的主管工作就是负责分管联系全国社会保障基金理事会工作。

在这之后，今年4月初，国务院任免国家工作人员，任命程丽华为财政部副部长，免去张少春、史耀斌的财政部副部长职务。

程丽华目前是财政部副部长中唯一的一位女性。程丽华在出任财政部副部长前是天津市委常委、教育工委书记。她前期长期在青海财政系统工作，官至青海省财政厅厅长、党组书记。2013年，她出任青海省副省长、党组成员。直到去年3月跨省前往天津出任市委常委。

在天津的任职刚满一年，程丽华前往北京出任财政部副部长，重回财政系统。

程丽华任职同时，被免去财政部副部长的官员有两位，一位是史耀斌，今年3月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第一次会议通过任免名单，史耀斌接替刘昆，担任全国人民代表大会常务委员会预算工作委员会主任。

另外一位张少春在今年5月7日被公布涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

加上前面的廖岷与朱光耀的职务调整，我们已经提到了财政部的“三出三进”，还差“一出”。

和廖岷同日被任命的胡静林，此前是财政部副部长。这是财政部“输出”的一位官员，他成为机构改革后新组建的国家医疗保障局的首任局长。（高语阳）

责任编辑：张申