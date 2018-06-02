生态环境部通报《大气十条》考核:北京等15省优秀

原标题：生态环境部通报《大气污染防治行动计划》实施情况终期考核结果

2013年，国务院发布《大气污染防治行动计划》（以下简称《大气十条》），着重强化以细颗粒物（PM2.5）为重点的大气污染防治工作，为当前和今后一段时间的工作指明了方向。《大气十条》实施5年来，在党中央、国务院坚强领导下，各地区各部门各单位思想统一、态度坚决、行动有力，扎实推进各项政策措施。初步建立齐抓共管的治理格局，产业、能源结构得到优化提升，重点行业和领域治理力度不断加大，环境法治保障更加有力，大气环境管理能力稳步提升。《大气十条》确定的45项重点工作任务，全部按期完成。

《大气十条》要求，到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物（PM10）浓度下降10%以上，京津冀、长三角、珠三角等区域PM2.5浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市PM2.5年均浓度控制在60微克/立方米左右。2017年，全国地级及以上城市PM10平均浓度比2013年下降22.7%；京津冀、长三角、珠三角等重点区域PM2.5平均浓度分别比2013年下降39.6%、34.3%、27.7%；北京市PM2.5年均浓度降至58微克/立方米。全面完成《大气十条》确定的环境空气质量改善目标。

根据《大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）》（国办发〔2014〕21号）的要求，我部会同发展改革委等部门，对全国31个省（区、市）贯彻实施《大气十条》情况进行考核，并根据各省（区、市）《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》约束性指标年度任务完成情况对《大气十条》考核结果进行了修正。经考核，北京、内蒙古、黑龙江、上海、浙江、福建、山东、湖北、湖南、海南、四川、贵州、云南、西藏、青海等15个省份考核等级为优秀；天津、河北、辽宁、吉林、江苏、广东、重庆、新疆等8个省份考核等级为良好；山西、安徽、江西、河南、广西、陕西、甘肃、宁夏等8个省份考核等级为合格。

按照党的十九大部署和中央经济工作会议要求，我们正在抓紧研究制定打赢蓝天保卫战三年作战计划，持续推动产业、能源、运输、用地结构调整，抓好重污染天气应对，全面深入开展大气污染防治工作，共同推动环境质量持续改善。

责任编辑：霍宇昂