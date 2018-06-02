原标题：美拍主动下架30天 下线并关闭“校园”频道 |新京报财讯

新京报快讯（记者陈维城）6月2日，美图公司创始人兼CEO吴欣鸿公开发布题为《积极整改，共建清朗网络》的致歉信，称“美拍上出现了不符合社会主义核心价值观的内容和现象”，并决定即日起，主动对美拍热门频道内容停止更新30天、直播频道内容停止更新15天、安卓与IOS应用商店下架30天，下线并关闭美拍“校园”频道。

美图公司创始人兼CEO吴欣鸿称，要为“美拍上出现了不符合社会主义核心价值观的内容和现象”道歉。深刻地认识到：儿童和少年是国家的未来。为了给未成年人创造健康和谐的环境，将以最严的整改措施打造全新的美拍生态体系。

为此美拍将对全站内容主动整改，在2018年6月2日15时至2018年7月2日15时之间停止热门频道内容更新；在2018年6月2日15时至2018年6月17日15时之间停止直播频道内容更新；在2018年6月2日15时至2018年7月2日15时之间从安卓与iOS端所有应用商店下架；下线并关闭美拍“校园”频道。

美拍称，近期将全面完善内容审核机制，杜绝不利于未成年人的内容在平台上的传播。严格关闭未成年人用户直播权限，实施直播内容实时监测，发现直播主体为未成年人的一律强制终止直播，杜绝未成年人使用成年人账户进行直播的行为；严厉处罚主播在直播里诱导未成年人用户打赏等行为。

一段时间以来，一些短视频平台出现未成年怀孕视频、恶搞红色经典及英雄人物视频的问题，包括文化和旅游部在内的主管部门也多次处理，相关平台也相继完成整改。美拍方面表示，这次整改是出于自身平台管理需要而采取的措施。

据了解，美图公司成立于2008年10月，主要有美图秀秀、美颜相机、短视频社区美拍以及美图拍照手机等产品。2016年12月，在香港联合交易所（“联交所”）主板挂牌上市。

责任编辑：霍宇昂