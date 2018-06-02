我中将犀利回击美防长毫无新意指责 同时欢迎访华

原标题：大气！我中将犀利回击美防长毫无新意的指责，同时欢迎他访华

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针对美国防长马蒂斯2日在香格里拉对话会做出的表述，中方代表团团长、军科院副院长何雷中将及时做出回应。

何雷 图源：央视新闻客户端

马蒂斯在会上指责中国“南海军事化”行为，称中国的南海政策与美国的开放战略形成强烈对比。何雷表示中国南海诸岛及其岛礁附近海域是中国神圣领土，这是有历史依据和国际法认可的，不容申辩。中国主张在尊重历史和国际法基础上，中国和当事方通过和平手段解决争议。可喜的是，最近几年，在中国和东盟的共同努力下，现在的南海形势是稳定向好的，没有发生大冲突和争议。

关于所谓“南海军事化”问题，何雷表示在南海岛礁驻军和部署武器是中国主权范围内的事情，是国际法允许的，任何其他国家说三道四都是对中国内政的干涉，不值得反驳。真正在南海造成军事化的就是口喊着“南海军事化”的国家。某些国家打着所谓的航行与飞越自由的旗号，屡次派军机军舰到中国临近海域和上空进行侦查活动，甚至到中国海域12海里内耀武扬威。这是对中国安全稳定的破坏，也是对中国主权的挑衅，是南海军事化的根源。对于这种行径，中国政府和人民是坚决反对的，而且，也会采取必要措施和手段，坚决予以制止的。

关于中美关系，何雷称中国和美国分别是世界上最大发展中国家和最大发达国家，两国是世界上最大经济体，也是联合国常任理事国，对世界和地区和平稳定担负重要责任。中国政府和人民珍惜、重视中美两国关系。中美两国有广泛的共同利益。在习近平主席和特朗普总统的推动下，中美关系朝着友好关系继续发展。特朗普上任一年半时间，中美两国首脑进行了三次会晤和多次电话交流，两人建立了良好工作和个人关系，为两国关系发展指明了方向、奠定了基础。此外，两军关系也在不断发展。

在会上，马蒂斯谈到其6月访华之行，希望中美双方增强战略互信。何雷中将表示，中国军方欢迎他如期访华，希望中美两国、两军从维护世界和平稳定的大局出发，遵循不冲突不对抗相互尊重合作共赢的原则，把中美关系推向新的水平，为世界、地区稳定做贡献。

资料图：美国防长马蒂斯

美国防长马蒂斯2日在“美国领导力及印太安全挑战”全体会上提到台湾问题，表示美国将继续提供对台军事设备及服务，帮助台湾建设国防防御能力。对此，率团参加此次对话会的中方代表团团长、军科院副院长何雷中将表示，大家都知道世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的领土一部分，中华人民共和国是中国唯一合法政府，台湾是中国核心利益，是不容触碰的底线和不能挑战的红线，中国政府和中国人民坚决反对向台湾出售武器，坚决反对官方和台接触、和台发展关系；坚决反对挑战一个中国原则和联合公报的行为；坚决反对与台湾发展关系与台湾交往。中国人民和政府决不允许任何人、任何政党和任何组织以任何名义以任何手段把台湾从中国割裂出去。解放军有决心信心能力维护祖国的主权安全统一和发展利益。

责任编辑：张迪