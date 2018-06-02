财产公证买房落户 结婚证的这些用途你还不知道

原标题：注意！财产公证、买房落户，结婚证的这些用途你还不知道

很多人都知道结婚证重要，是双方婚姻关系得到法律保护的凭证。但领完证后，如果随手往家里一放，时间久了，放在哪里都容易忘记。

实际上，这张婚纸的用处很广，除可以证明婚姻关系外，财产公证、购房贷款、房屋更名等很多地方都可能用到。跟小编一起来看看。

多种场合要出示“婚姻状况”

涉及到财产——

我国法律采取的是登记结婚制，只有办理具有法律效力的结婚登记后才能认定为双方具有法定夫妻关系。结婚证就是婚姻登记管理机关签发的证明婚姻关系有效成立的法律文书。

提醒：有些地方，把婚礼仪式视为结婚的开始，容易给当事人造成一些法律理解上的误区。实际上，有了结婚证，婚姻才受法律保护。

凡属于婚姻关系存续期间取得的房屋买卖，须提供婚姻关系证明。此外，房屋拆迁、房产过户、继承遗产、债权债务等方面，也需要用到结婚证。

资料图 谷华 摄

涉及到出境——

出境旅游出示财产共有证明、移民留学等情况，也可能需要用到结婚证。

涉及到生育——

在很多地区，办理生育登记均需要出示结婚证、户口簿、身份证等证件。目前，在海南等多地，一孩生育服务证已与结婚证同步发放。

在一些地方，子女入托入学可能也需要用到结婚证。

涉及到户口——

异地落户或者子女入户均需要用到结婚证。

涉及到工作——

工作调动、创办公司等，有时候也需要用到结婚证。

涉及到婚姻关系——

结婚证具有法律效力。有些人以夫妻名义生活多年，但因为种种原因一直未办结婚证，等到关系破裂时，才发现没有结婚证，很难维护自己的权益。

此外，如果领取了结婚证，就证明两人已经是法律意义上的夫妻了，即便没有事实上的婚姻，想要解除婚姻也要走相关的离婚程序，并且婚姻登记系统会有相关记录。

还有一些涉及到侵害婚姻关系的，比如重婚、“包二奶”等，如果想告对方，也少不结婚证。

提醒：离婚证也要放好，离了婚要再结婚，或者再贷款等情况下，也要出示离婚证来证明个人婚姻状况，所以离婚证也丢不得。

结婚证丢失，到底该补领还是补办？

为图省事，一些夫妇通常以从未领过结婚证为由，以最快的速度补办到结婚证，却没想到，补办的结婚证上的新婚日期往往会成了迁户口、办理出国手续等的拦路虎。

如果夫妻原来领过结婚证，因丢失后需要重领，那么属于补领，一定要提供原先的结婚证明，可到档案馆或原登记部门查找已婚状况资料，这样补领的结婚证显示的是以前领证时的日期。

而有些夫妻虽有事实婚姻，但没有领过结婚证则需补办结婚证，结婚证显示的是补办当天的日期，相当于“新婚”，不能证明当事人在领证之前的婚姻状况，两者有很大区别。

资料图 于海洋 摄

怎样补领、补办结婚证？

补领、补办结婚证必须提供相关的证明和资料，这是法定程序，十分严肃。

需要夫妇双方带上有效身份证、户口本以及婚姻登记的原始档案，到婚姻登记机关填写申请，情况属实，就可以领到新证了。

提醒：结婚证是夫妻法律关系确认的凭证，要妥善保存，以免丢失之后补办带来不便。

来源：工人日报

责任编辑：张迪