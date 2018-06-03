贪官"二进宫"非皆因再犯 他刑满半年因漏罪再获刑

原标题：徐仁智并非“再犯” 这些贪官“二进宫”的原因要分清

来源：法制晚报“观海解局”

徐仁智受贿并非“再犯”

法制晚报·看法新闻（记者 庞岚）近日，有媒体报道说“海南橡胶原副总受贿，刑满释放仅半年再次被查”，一些网站在发布此消息时还用了“受贿刑满释放半年后再犯！海南橡胶原副总受贿被判3年”。

但是从中国裁判文书网上仔细阅读近日公布的相关判决书就会发现，所谓“再犯”纯属“标题党”。真实情况基本上是这样的：

2009年，海南橡胶集团原副总经理徐仁智因涉嫌受贿被调查，调查期间他曾老实交代了这样一个受贿情节：2005年至2006年期间，他先后两次收受麦某送给的好处费共36万元现金及两条中华牌软盒香烟。

但是，由于案件审理过程中行贿人麦某没有到案，所以这一行贿情节未被核实、认定。2010年3月，徐仁智因为其他的受贿事实，被法院判处有期徒刑8年。服刑期间，他获得三次减刑，于2015年4月30日刑满释放。

但是在他出狱半年后，也就是2015年12月，因为行贿人麦某的到案，此前未被认定的受贿情节再次进入办案人员的视野，所以徐仁智再次被调查——显然，徐仁智并不是刑满释放后又犯了事儿，而是因为“漏罪”，也就是法院对犯罪分子的判决宣告之后，又发现被判刑的犯罪分子还有其他没有被判、尚未接受法律制裁的罪行。

从判决书可以看到，由于徐仁智此前主动交代过相关犯罪事实，所以被认定为自首。再加上他曾有退赃、悔罪表现，所以法庭从轻判处他有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金20万元。

出狱后被追诉的还有嵇学东

和徐仁智情况类似的是嵇学东。据《广州日报》报道，原安徽省煤田地质局资产财务处处长嵇学东2008年因挪用公款罪和受贿罪被判处有期徒刑7年，其服刑期间曾减刑一次，于2014年7月27日刑满释放。然而出狱后不到3个月，被检方发现“漏罪”，所以他再次站在法院的被告席上。嵇学东第二次因涉嫌受贿罪被起诉时，案值涉及人民币15万元以及价值14.3万元的轿车一辆。

此外，还有一些贪官尚在服刑期间，就被发现“漏罪”而追加起诉。不过因为尚未出狱，也就谈不上“二进宫”，而只是可能因为数罪并罚而加长刑期。

“再犯”的典型是殷光立、顾百敏

去年7月，安徽阜南县委原书记殷光立在出狱11年后，因涉嫌受贿等犯罪再度被逮捕。在这起案件中，他“二进宫”的原因绝非“漏罪”被追诉，而是实实在在地“再犯”。

据澎湃新闻报道，2001年5月，殷光立被阜阳市中级人民法院以受贿罪判处有期徒刑10年。

在入狱服刑5年后，殷光立于2006年办理了假释，然后进入安徽省农垦集团有限公司下属企业系统，先后担任过安徽龙亢房地产开发有限公司监事、安徽省龙亢农场常务副场长、安徽农服副总经理等职务。因为在任职期间涉嫌受贿、私分国有资产等犯罪，所以他再次被批捕。目前，此案正在进一步侦办中。

另一个“再犯”的典型是原北仑公路管理段养护中心主任顾百敏。据《都市快报》报道，2006年4月，北仑法院认定顾百敏犯单位受贿罪、受贿罪，判处其有期徒刑1年6个月，缓刑2年。“神奇”的是，在该岗位上落马的顾百敏，两年后官复原职，2008年至2012年期间，他依然担任北仑公路管理段养护中心主任。而2013年临近退休之时，顾百敏再次落马，因受贿被北仑检察院立案调查。最终，北仑法院判处顾百敏有期徒刑7年6个月。

此外，《今日早报》曾报道说，杭州滨江区国土分局地籍科负责人钱某2015年因受贿被杭州市中院二审判处5年2个月。让人惊讶的是，杭州市中院在审理中发现，钱某早在2001年就因受贿被该院判处有期徒刑一年半、缓刑两年，但钱某所在单位2004年重新聘钱某为事业编制人员，2007年又让钱某负责地籍科工作，因此钱某有机会再次收受贿赂。

钟维顺罩黑店“二进宫”

据《信息时报》报道，原珠海市工商局局长钟维顺曾因受贿罪在2001年被判处有期徒刑15年，因在狱中表现不错2009年提前出狱。出狱后，他进入一个卖旅游商品的黑店，以每月3000元的薪酬做“顾问”，利用自己在珠海市工商局任局长期间的关系网，在黑店与官员间穿针引线，并将执法部门的动向第一时间通报给违法者。

2012年珠海多个部门联合对这家“黑店”彻查，钟维顺等犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉。

严格执法 莫给贪官“再犯”之机

因“漏罪”而导致出狱贪官被追诉，这其实是一种正常的法律程序，因此对于这种情况的贪官“二进宫”我们不必大惊小怪。

但是，根据《公务员法》的规定，曾因犯罪受过刑事处罚和曾被开除公职的人，不得录用为公务员。根据《公司法》的规定，因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年的人，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员。

所以，安徽阜南县委原书记殷光立、北仑公路管理段养护中心主任顾百敏、杭州滨江区国土分局地籍科负责人钱某再犯受贿罪的原因，显然是因为相关单位在用人中存在违法违规的情况。

至于贪官出狱后“二进宫”是因为行贿、非法经营等其他罪名，那或许只能说明他们在服刑期间没有认真地静思己过，没有真正学会去做一个守法公民。

责任编辑：张迪