韩媒：中国医院引进AI医生 三分钟问诊能确定病情

原标题：韩媒：中国医院引进AI医生 三分钟问诊就能确定病情

参考消息网6月3日报道 韩媒称，第四次工业革命将带来巨大变化，在中国不断扩散的AI医疗正是其象征性案例。

据韩国《朝鲜日报》网站5月30日报道，5月17日，在中国广州市海珠区广东省第二人民医院，病人未去窗口挂号，而是盯着智能能手机看。自3月份以来，该医院引进人工智能（AI）医疗系统，成为中国首家。

梁海燕（音，37岁）与AI医生大白进行聊天，写上“消化不良”、“恶心”、“胃胀”等文字发送，大白紧接着问起一些细节。经过三分钟问诊，大白下诊断为“94.33%是慢性胃炎，需要看内科医生”并帮助病人进行门诊预约。

报道称，大白是广东省政府与中国互联网企业腾讯及香港科大共同完成开发的AI医生，该技术使用了对3亿人的门诊记录和1万件以上的手术记录数据。第二人民医院院长李宽明表示：“目前大白可以对200种经常发生的疾病进行精确诊断。”该医院还使用2017年获得国家医师资格的人工智能医生“小医”。

报道称，人工智能、大数据、无人驾驶、无人机、机器人等与之相关的第四次工业革命技术在全世界范围内正在迅速改变人们的生活。继AI手机秘书，无人工厂和快递机器人问世之后，该技术又进入了医疗专业领域。在中国不需去门诊，使用手机看医生的远程医疗服务加入会员已超过1亿人。

漫画：“黑科技”。跟动画片里一样，萌萌的“大白”陪伴在侧，守护你的健康；部分疾病不需要再去拥挤的医院；哪怕在太空旅行，也可随时远程诊疗；手术中，虚拟现实（VR）技术已经将最复杂的人体变得“可视化”……随着人工智能、机器人、虚拟现实等新技术在医疗领域渐行渐近，上述这些“科幻”场景不再是虚无缥缈。新华社发 王威 作

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