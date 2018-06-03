西媒称中国游客春节在西班牙消费减少:更爱去英国

原标题：西媒称中国游客春节在西班牙消费减少：中国人更爱去英国

参考消息网6月3日报道 西媒称，中国传统节日春节成为带动西班牙奢侈品市场的动力。虽然中国市场中的出境游刚刚兴起，但从去年的情况来看，春节假期所在的第一季度，对中国公民的销售额同比增加了42%。

据西班牙《先锋报》5月29日报道，瑞士旅游金融服务公司环球蓝联的数据显示，近年来中国游客已经变成来西班牙旅游的非欧盟游客中的主要消费群体，在西班牙的免税交易中三分之一来自中国游客。然而，今年春节中国游客在西班牙市场的消费同比减少10%，主要体现在时尚、珠宝和钟表等领域，特别是奢侈品。

报道称，中国游客的购买力与去年相比有所减弱，这主要是因为欧元在最近一年来对人民币持续升值，导致中国游客数量下降，消费也相应减少。面对欧元升值，很多中国游客都选择了欧元区之外的旅游目的地。

专家指出，中国游客最热衷的旅游目的地包括日本、印度尼西亚、印度和菲律宾等国。相关数据显示，在1360万中国赴欧洲游客中有51.3万人选择了西班牙。总的来看，31%的中国游客前往英国，18%前往意大利，13%前往法国，10%前往德国，只有7%将西班牙作为目的地。虽然中国至巴塞罗那或马德里的直飞航线增加了班次，但是去年产生的效果并不明显，未来似乎也不会有太大促进作用。

专家认为，虽然欧元对人民币升值产生的负面影响对所有欧洲国家而言都是一样的，但是加泰罗尼亚分裂危机损害了西班牙的国际形象，让很多计划长途旅行的游客出于安全考量将西班牙这个选项排除在外。

非欧盟公民在巴塞罗那的消费额下降了12%，在马德里也下降了10%。其中韩国游客的消费额下降了21%，美国游客下降了15%，俄罗斯游客下降了10%，摩洛哥游客下降了9%。只有阿根廷游客的消费额增加了8%。总体而言，第一季度非欧盟公民在西班牙的消费额下降了9%。

专家认为，应当加强在距离较远的旅游输出市场的宣传。除非欧元对人民币汇率出现明显浮动，否则今年夏天的旅游业前景不会比现在更好。中国游客一天的消费量相当于英国游客一周的消费量，因此必须重视中国游客。（编译/刘丽菲）

责任编辑：张迪