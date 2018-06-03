原标题：美媒关注中国新太空站计划：属于中国也属于世界

参考消息网6月3日报道 美媒称，在发射一颗帮助让机器人登陆月球背面的通信卫星后不到两周，中国又公布了在2022年前拥有一个在轨和有人居住的空间站计划。

据美国《新闻周刊》网站5月31日报道，新空间站的部分工程已经开工，之前中国建造的空间站有目前在轨的“天宫二号”和今年早些时候从轨道上坠落的“天宫一号”。新空间站由3个主要模块组成，第一模块将于2019年发射，中国希望2022年新空间站投入使用。

报道称，就像现在的国际空间站那样，中国的新空间站将距离地球表面约250英里的高空进行轨道飞行，空间站内进行一系列的科学研究和实验，涉及进化、发育、流体在太空中的表现等主题。

中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表史忠俊说：“中国空间站不仅属于中国，也属于世界。”

报道称，国际空间站预计至少到2024年或2025年仍将继续在轨飞行，不过特朗普总统提出，之后美国航天局不应该每年再花费30亿或40亿美元在这个项目上。这可能意味着国际空间站转交给私营公司经营，不过美国航天局可能会通过雇用它们的服务来保留准入权，这样做的目的是让美国航天局把时间和资金集中用于使人类重返月球和登陆火星上的项目上。不管美国航天局的预算如何，到2028年国际空间站很可能无论如何都要退役。

报道称，到那时，如果中国的空间站计划成为现实，这个前哨可能成为近地轨道飞行的领导者。（编译/刘宗亚）

中国与联合国共邀各国参与中国空间站合作。5月28日，在奥地利首都维也纳，联合国外层空间事务办公室主任西莫内塔·迪皮波在公告发布仪式上讲话。

责任编辑：张迪