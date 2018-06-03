美媒:中国城市发展超快 生活工作条件越来越好

原标题：美媒称中国城市发展超快：城市生活与工作条件越来越好

参考消息网6月3日报道 美媒称，科尔尼公司公布的《2018年全球城市指数》榜单中有27个中国城市上榜，而2008年时只有7个。

据《福布斯》网站5月30日刊登题为《中国城市更大更好发展更快》的报道称，更多中国城市上榜的一个关键的因素在于中国特大城市吸引跨国公司的能力不断增强。

报道称，想要投资房地产，却连纽约克林顿区或伦敦圣玛丽勒本地区一间卧室所需的一百万美元都拿不出来怎么办？那就去中国吧。在那些最好的新兴城市中，中国城市的排名正在快速赶超其他国家。

《2018年全球城市指数》榜单分析了全球135个城市，其中有27个是中国城市，而2008年时只有7个。中国被视为增长市场，城市生活和工作条件越来越好。

根据科尔尼公司的打分机制，中国顶尖城市的平均年增长率为1.8%，评估综合考虑了包括大学教育、《财富》500强企业的数量和生活方式在内等因素。相比之下，北美城市——主要是加拿大和美国——的年平均增长率为0.6%。

中国还在《全球潜力城市指数》榜中表现不俗，跻身《全球潜力城市指数》榜的中国城市数量也从2015年的21个增到27个。该项排名考虑了一个城市在经商、基础设施等方面的因素。

报道称，中国城市的排名正在不断上升，但只有北京和上海进入《2018年全球城市指数》排名的前25名，而在《全球潜力城市指数》中，没有一个中国城市的分数进入前25名。

新进入《2018年全球城市指数》榜单的中国城市中，出现不少二三线的城市，比如长沙、佛山、宁波、唐山、无锡和烟台。

中国城市的发展可以归因于与企业、技术、人力资本等相关的因素。 其中，一个关键因素是中国特大城市吸引跨国公司的能力不断增强。例如，谷歌在上海和北京都有办事处，并计划在深圳再开设一个办事处。这些公司的到来有助于吸引外国对中国的直接投资。

报道称，中国城市的发展反映了国家、地区和地方企业为提高国家竞争力所做的努力。

报道称，为了提高城市生活质量，中国政府建设的重点聚焦于商业活动、政府活动和文化活动。此外，中国仍是世界上外商投资的头号市场，这也帮助了二三线城市发展。

2017年从9月25日至10月5日，“大栅栏设计社区”以“设计更新中国城市，设计点亮中国生活”为主题，在大栅栏杨梅竹、北京坊等近60个地点举办120余场活动。 新华社记者 罗晓光 摄

责任编辑：张迪