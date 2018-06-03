原标题：“鲸群”出击！中国无人艇连创世界纪录 10万吨级无人船也能测试

近日，在中国南海万山群岛海域开展的一场大规模的水面无人艇“多艇协同”技术测试，惊艳了网友。在波涛汹涌、复杂多变的海面上，由56艘无人艇组成的海上编队整齐划一，避“岛礁”、穿“桥洞”、快速变换编队造型，协同避障一展身手。值得注意的是56艘无人艇参与“多艇协同”技术测试也创下了新的世界纪录。

随着智能化、无人化战争时代的来临，从天空到海底（无人机、无人战车、无人水面舰艇以及无人潜航器等）各类新型无人化作战集群正成为世界各大国争夺军事制高点的重要筹码。有赖于在战场上更频繁的使用以及媒体的曝光频率，人们往往对于各大国在无人机领域的惨烈竞争印象深刻，但是其实在无人水面舰艇方面各国的较劲也丝毫不逊于无人机领域。

美国海军早在2014年就曾组织过由13艘无人艇参与的集群技术测试，演示为一个重要的目标母艇护航，13艘无人艇中5艘采用自动控制，其余8艘采用远程遥控。

56艘无人艇参与“多艇协同”技术测试。

2016年美国海军第二次进行无人水面艇集群技术演示，同年英国海军也组织了“无人战士-2016”大型无人化装备演习，无人机、无人潜航器以及无人水面快艇等无人装备，演练了协同作战、监控以及情报收集等任务。澳大利亚、欧洲各大国也都先后进行海上无人装备集群演示。可以说西方各国在无人水面舰艇集群技术以及战术方面的探索由来已久，而且成绩斐然。

当然，聊到无人水面舰艇就不能不提美军的“反潜持续跟踪无人艇（ACTUV）”项目，即大名鼎鼎的“海上猎人”反潜无人艇，是目前全球最大的军用无人艇，今年年初美海军已经接收一艘。该无人反潜艇在智能化和无人化方面俱都有革命性突破，用美国国防部高级研究项目局（DARPA）的话就是，“海上猎人”代表着自主导航和操作方面的突破，将彻底改变美国海上行动的方式。

“海上猎人”可实现自主航行、自主避碰、自主决策、自主执行复杂困难的搜索和跟踪任务，五级海况（浪高3-4米，风速10-13米/秒）下可以在海上自动连续执行反潜任务至少70天，续航力3800英里（约6116公里），七级海况下可以生存。“海上猎人”的出现颠覆了常规反潜作战的规则，专家表示在“海上猎人”面前常规潜艇“逃脱”的机会将非常渺茫。以管窥豹，新型无人化武器平台和作战系统正在成为颠覆未来战争规则的主导力量。

“天行一号”的新型无人艇。

近些年，中国在无人装备领域的进展也频频引起轰动。军用无人机已经成为中国军贸的一张靓丽名片，中国的民用无人机在全球各大市场也呈现出了压倒性优势。而在无人水面舰艇领域，中国虽然不时会抢一波头条，但是总体上曝光度远不及其他“兄弟”（无人机、无人潜航器等）。其实中国在无人水面舰艇方面取得的成绩也足以令世界侧目，除了上文提到的参与“多艇协同”技术测试最多无人艇的世界纪录，中国目前也保持着无人水面舰艇速度最快的世界纪录。

2017年底，在广东湛江举行的中国海洋经济博览会上，中国发布了一款世界上最快的无人艇。这款名为“天行一号”的新型无人艇使用油电混合动力，全长12.2米，满载排水量7.5吨，最高航速超过92.6公里/小时（50节）。其船身与一艘气垫船类似，装备有一个遥控武器站，与中国生产的ORW-1遥控武器站类似。该平台研制单位的代表表示，这款无人装备作为“哨兵”为海上执法提供帮助。

另外今年年初，中国启动建设珠海万山无人船海上测试场的消息也曾引起国内外媒体的关注。该测试场是继挪威之后世界第二家无人船舶海上试验场，总面积771平方公里，建成后将是世界最大的无人船舶试验场，据介绍该试验场可以容纳的船体吨位上限是10万吨级。中国未来无论是研发吨位较小的无人艇还是吨位很大的无人货船，高水平的试验场将为其提供充分的保障。

隐蔽、灵活、不知疲倦且不用顾虑人员伤亡，无人水面舰艇在军用方面的潜力巨大。目前一些小型的无人艇已经参与近海警戒以及巡逻任务，而随着无人水面舰艇集群技术的成熟，未来无人舰艇编队在海上突防攻击任务有可能担负主力角色，传统的海上作战模式可能会被彻底颠覆。

责任编辑：张迪