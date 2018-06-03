吴靖平被免去上海市委常委职务 任吉林副省长(图)

原标题：吴靖平被免去上海市委常委、委员职务，已转任吉林省委常委、常务副省长

中共中央批准：免去吴靖平同志的上海市委常委、委员职务。

另悉，吴靖平同志任吉林省委常委、常务副省长。

据吉林发布5月30日消息，吉林省第十三届人大常委会第三次会议当天表决通过了人事任免事项，决定任命吴靖平为吉林省副省长。当天，吉林省政府网站迅速更新了领导信息，显示吴靖平职务为：省委常委、副省长。

到任第二天，5月31日，吴靖平以吉林省委常委、常务副省长身份公开亮相，赴松原市地震灾区实地察看受灾情况。

吴靖平，男，汉族，1963年8月生，安徽巢湖人，1984年7月参加工作，1984年5月加入中国共产党，清华大学社会科学系思想政治教育专业毕业，研究生学历，经济学博士学位，讲师。

现任吉林省委常委、副省长。

1980.09--1984.07 四川建筑材料工业学院非金属矿系非金属矿产地质与勘探专业学习

1984.07--1988.09 四川建筑材料工业学院学生处干部，非金属矿系辅导员、助教

1988.09--1991.05 清华大学社会科学系思想政治教育专业硕士研究生

1991.05--1992.11 四川建筑材料工业学院团委书记（副处级）

1992.11--1993.08 共青团四川省绵阳市委副书记

1993.08--1995.03 共青团四川省绵阳市委书记

1995.03--1997.02 四川省绵阳市游仙区委副书记、区长

1997.02--1997.05 四川省绵阳市游仙区委书记、区长

1997.05--2000.03 四川省绵阳市游仙区委书记（其间：1998.10--1998.12四川省委党校县委书记班学习）

2000.03--2001.12 四川省绵阳市委常委、组织部部长

2001.12--2003.12 四川省委组织部副部长

2003.12--2009.03 四川省凉山彝族自治州委书记（2003.09--2009.01西南财经大学经济学院区域经济学专业在职研究生学习，获经济学博士学位；2008.03-- 2008.07中央党校中青年干部培训班学习）

2009.03--2011.09 四川省绵阳市委书记、市人大常委会主任、绵阳国家科技城党工委书记

2011.09--2012.05 四川省绵阳市委书记、绵阳国家科技城党工委书记

2012.05--2015.04 四川省委常委、宣传部部长

2015.04--2017.03 四川省委常委、秘书长

2017.03—2018.05 上海市委常委、组织部部长

2018.05-- 吉林省委常委、副省长

党的十七大、十八大、十九大代表，上海市第十届、十一届市委委员，四川省第九届、十届省委委员。

简历来源：吉林省人民政府网站

责任编辑：张玉