中国启动无人农机全过程作业 将逐步建立无人农场

原标题：我国启动无人农机全过程作业 将逐步建立无人农场
来源：央视新闻客户端
昨天，我国启动了农业生产全过程无人农机作业试验。无人操作的农机都能做什么呢？一起去看看。
在江苏省兴化市的这块试验田中，记者看到，十余台无人操作的农机完成了耕整、打浆、插秧、施肥施药、收割等环节的生产作业。在农业生产的首要环节——耕整环节，4台无人旱耕机要做的是将土地平整好。插秧环节对农机的技术要求最高，要保证无人作业的插秧机，插出的水稻横平竖直，这可不是一件容易的事。
江苏大学党委书记 袁寿其：（我们）可以实现厘米级的定位精度。第二主要是创新的我们开发了相关的控制协议，可以针对不同的农业机具进行无人化技术的改造和推广应用。
据了解，这次无人化农业作业是目前我国投入智能农机种类最齐、数量最多的一次。记者在现场看到，这些无人农机都安装了智能感知设备，它们的行动路线是按电脑设定好的程序进行的。
车载信息服务产业应用联盟秘书长 庞春霖：我们这次12个团队来自汽车、农机、兵器、电子信息等领域，这次试验实际是一次工农协同，军民融合的创新尝试。
我国将逐步建立无人农场
记者在采访中了解到，未来我国将分级、分期、分步建立无人农场。
专家介绍，目前一台农机改造成无人操作的装备，成本平均增加20%多，但未来随着智能产品的成本下降，将给无人农机产业化创造有利条件。
江苏兴化市市长 黄红旗：我们希望通过我们的示范，能够在无人作业系统方面，探索出一条可复制、可推广的模式。也通过我们试验成功，来助推农业、农村的现代化。
据了解，我国计划分级、分期、分步建立无人农场，以智能化促进农业生产提质、增效、降本。
车载信息服务产业应用联盟秘书长 庞春霖：下一步我们将在黑龙江进行大面积的农垦，在河北选择沙地，在重庆选择浅丘陵，开展进一步的试验。
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