机构改革后新部门全亮相 新组建部门咋选办公地？

原标题：新组建的部门如何选办公地点？

撰文 | 李游

随着国家医疗保障局挂牌，机构改革后的新部门悉数亮相。

新部门选择哪里办公呢？跟着政知见（微信ID：bqzhengzhiju）一起看看。

新部门的办公地点

大部分新部门改革后仍在原址挂牌，比如生态环境部、农业农村部、科技部。

这些部门在改革中，基本盘保持不变，具体职务有所调整。以生态环境部为例，它在原环境保护部职责的基础上，又整合了国家发改委、原国土部、水利部、农业部、海洋局、南水北调办的部分职责，所以新组建的生态环境部挂牌地址就是原环境保护部办公地址。

少数新部门，完全从零开始。比如退役军人事务部、国家国际发展合作署、国家医疗保障局。

这些部门是整合原先分散在不同部门的职能组建的，所以需要寻找新的办公地点。从目前公开的情况来看，退役军人事务部的办公地址为北京市朝阳区北苑路36号金苑大厦B、C座，国家国际发展合作署、国家医疗保障局的办公地址都选在北京市西城区月坛北小街，前者是2号，后者是2-9号，毗邻而居。

可能有读者会好奇，为什么会选这里？

首先，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）要说明的是，机关选择办公用房不是想选哪里选哪里的。这是有规定的——2017年11月，中办、国办印发《党政机关办公用房管理办法》。

其中规定，中央和国家机关办公用房管理，由归口的机关事务管理部门负责规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等。也就是说，新部门要选办公地址，首先要给机关事务管理部门打报告申请，对新组建的国务院部门而言，就是国家机关事务管理局。

按照规定，他们如果需要配置办公用房的，要由国家机关事务管理局优先整合现有办公用房资源调剂解决。无法调剂或者置换解决办公用房的，可以面向市场租用，但应当严格按照规定履行审批程序。

首任领导熟悉的地方

这么一看，新部门选办公地址不是个简单的事儿。

新部门最终选择的办公地点很有讲究，比如说月坛北小街。北京市规划和国土资源管理委员会官网信息显示，月坛北小街2号院的用地规划为科研设计和行政办公用地。

2011年，为安置航天科技集团工程咨询中心（原710所）和其他中央单位，国管局提出，拆除用地范围内西南侧现状办公楼（建筑面积约9000平方米），在该地块内新建办公楼地上建筑面积约 3万平方米（不含保留建筑面积约2.8万平方米）。

上述信息显示，月坛北小街2号由国管局也即国家机关事务管理局负责调配使用、建设。国管局官网显示，其内设的房地产管理司负责中央国家机关办公用房和办公区建设的规划编制、使用调配和管理。具体工作由该司的办公用房管理处负责。

在政知见（微信ID：bqzhengzhiju）看来，国家国际发展合作署、国家医疗保障局都选择在月坛北小街办公或许还有另一层原因。

国家国际发展合作署首任署长为王晓涛。接此任命前，他长期在国家发改委工作。国家医疗保障局的首任局长为胡静林，此前担任财政部副部长，也是在财政部工作多年的老人。

熟悉北京的应该知道，国家发改委和财政部都在部委街上办公，即月坛南街。而月坛北小街与月坛南街的距离非常近。月坛北小街2号院内此前就有一些国家发改委的机构办公。

虽然换了单位上班，但对领导们来说，还是熟悉的地点。

新办公大厦也是国资

同样是新部门，听起来，退役军人事务部选了一栋洋气的大厦。

实际上，这栋大厦也是国有资产。

国务院国资委冶金机关服务局官网介绍，北京金苑物业管理有限公司（金苑大厦）是其下属企事业单位之一。而冶金机关服务局前身为原冶金工业部机关服务局，2000年国务院机构改革后划归原国家经济贸易委员会管理，现隶属国务院国有资产监督管理委员会，为国务院国资委机关所属事业单位。

官网介绍称，冶金机关服务局是国务院国资委管理局系统最早实行事业单位企业化管理的单位之一，从2000年开始，通过不断推进各项改革，已从原传统意义上的机关后勤单位发展成为以房地产开发和旅游休闲为龙头，经营范围包括房地产开发、建筑施工、工程管理、酒店管理、物业管理、机械制造加工、高科技开发等领域，集科、工、贸为一体的综合性经济实体。

根据中国政府网的信息，退役军人事务部的办公区是在金苑大厦B座、C座。金苑大厦年头很久了，大厦始建于1997年，1999年5月正式投入使用。公司对大厦的定位是集办公、商业为一体的综合型写字楼。

退役军人事务部在金苑大厦办公，是租用还是其他形式尚不得而知。不过，根据前述办法规定，办公用房可面向市场租用，需租用办公用房的，由使用单位提出申请，经机关事务管理部门核准后，报财政部门审核安排预算；或者由机关事务管理部门统筹本级党政机关办公用房使用需求，制定租用方案，报财政部门审核安排预算后，统一租赁并统筹安排使用。

老部门的办公地点

最后来说说，之前一些部委选办公地点的故事。

现有国务院组成部门中，外交部是名副其实的老资格。1949年10月1日，新中国成立当天，外交部成立，5日开始部分办公。一个月后，11月8日，在东单外交部街31号，正式召开了外交部成立大会。

据《北京晚报》报道，新中国成立前夕，周恩来总理派中央外事组副组长王炳南抓紧组建新中国外交队伍，同时赶快寻找和确定外交部办公地点。当时王炳南一共物色了三处办公楼，一是位于东交民巷的旧日本使馆；二是前门东处的六国饭店；第三处就是外交部街33号（原为31号）。

《人民周刊》报道，为了慎重起见，周恩来亲自到三处看房。虽都不太理想，但为应急，还是选定了老外交部旧址。

△截图自《世界知识》，图作者李星

这里在清朝时即外交部，当时，宣统皇帝为了迎接来访的德国王储特意在这里修建了迎宾馆，算得上北京城里最豪华的建筑了。后来王储因故未来，这座建筑就成了清朝的外务部。

1966年，河北邢台发生大地震，外交部的房子多处出现了裂缝急需修缮，于是工作人员搬迁到了东交民巷15号，1970年后又迁到东城区朝内大街原科技情报所。直到1998年，外交部才迁到朝阳门南大街现址。

部委办公地址迁移也是要“打报告”的。据国务院参事室官网，1981年7月27日，国务院参事室曾就办公地点搬迁给国务院报送请示报告，报告送国务院、国务院秘书长、副秘书长，并抄送国务院机关事务管理局。打完报告四个月后，参事室办公地点才迁移。

成立时间较早的部门，都经历过办公地点的变迁。

比如财政部。据《中国财经报》报道，新中国成立前，1949年4月，财政部驻地被安排在了当时的司法部街，这里原来是北平高等法院（现在人民大会堂的位置）。1949年以后，财政部很快从司法部街转移到了公安街10号（现在国家博物馆的位置），100多年前，这里曾是大清王朝掌管中国财政大权的户部所在地。

1958年，财政部搬到现在的三里河驻地，和原第二机械工业部共用办公楼。人民银行和财政部合署办公，也搬到楼里。

据央行原副行长马德伦回忆，1985年初春他调入总行时，总行在三里河，一座青砖楼，素面朝天，古朴庄重，是上世纪50年代专为部委建造的办公楼。北边三分之一多是核工业部，和人行、财政部完全隔绝，而人行和财政部的办公室混合着。

1985年春天，陈慕华以中央政治局候补委员、国务委员身份兼人民银行行长，翌年，就完成了大楼选址、拆迁，设计并开始施工。历时4年建设，1990年大楼完工。

那时还没有金融街，央行办公之后，1992年北京市政府启动金融街发展战略、1996年作出规划，才有了差不多全国最主要的金融机构的总部都建在这里，才有了2.59平方公里的金融街。

责任编辑：张玉