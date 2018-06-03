这座城市车牌被疯抢“身价暴增” 1个月涨10000元

原标题：1个月涨1万元，不出高价买不到！这座城市的车牌被疯抢，原因竟是…

在大城市，有一套房子，有一辆车子，被多少人视为成功的标志，不仅因为其价格高，更因为来之不易。比如，目前上海汽车牌照平均成交价已经达到了90000元左右，深圳的车牌也涨到了95000元。

在广州，要得到这块小小的铁皮，也要经过竞价摇号的过程。但在2015年~2017年的三年间，成交均价始终在2.5万元左右徘徊。

但是，在刚刚过去的5月份，广州市车牌竞拍的平均成交价，竟突然涨了近10000元。

是什么让粤A的牌照“身价暴增”？原来，广州市近日出台了一项“限外”政策——

外地汽车开4天、必须停4天。

广州新政：外地汽车开4天、停4天

6月1日，广州市公安局交通警察支队发布了一份《关于非广州市籍中小客车通行管理措施的通告》：广州市部分区域将实施非广州市籍中小客车通行管理措施。

自2018年7月1日零时起，非广州市籍中小客车（含临时号牌车辆）驶入本市以下范围（不含高速公路、华南快速干线、东南西环城市快速路），连续行驶时间最长不得超过4天（按自然日计算，下同），再次驶入须间隔4天以上即称“开四停四”，本通告有效期五年。

▲图片来源：广州市公安局

随后，广州市公安局交警支队官网还对该通告进行了解读。解读称，

通告管控对象是，以异地上牌本地使用方式规避广州市中小客车总量调控政策的非广州市籍中小客车。而且：

“开四停四”管理措施分为行驶计算周期与停驶计算周期，计算周期以自然天数计算，不区分工作日与节假日。全体公民放假的节日和部分会议期间，不实施“开四停四”管理措施。

在管控区域内行驶即触发行驶计算周期，即在行驶当天开始计算4天内，连续行驶时间最长不得超过4天，即具体可连续行驶（图解序号1、5、7）、间断行驶（图解序号2、3、4、6）、单独行驶（图解序号8）。

▲图片来源：广州市公安局

行驶计算周期结束后，进入停驶计算周期。期间，车辆可在管控区域内合法停放点停放或在管控区域外行驶。

停驶计算周期期间在管控区域内上道路行驶的，视为违反管理措施，之后必须满足连续4天以上不在管控区域内行驶，停驶计算周期才结束。

违反“开四停四”管理措施的非广州市籍中小客车，处200元罚款，并记3分。对于违反管理措施的行为，将按产生违法行为的自然日数量计算其违法行为次数，每辆车每个自然日处罚1次。

不过，确因政务、商务、相邻城市跨市通勤等特殊通行需求长期频繁进入调控政策配套措施管控区域的非广州市籍中小客车，可在预约登记成功后，可不受“开四停四”措施的管控。

粤A牌照两个月涨了1.7万元

上述“开四停四”政策被广州当地媒体称为“限外”。事实上，早在今4月中旬，“开四停四”政策的征求意见稿就已经对外公布。据《新快报》报道，在4月16日的新闻发布会上，广州交警表示，该管理措施不是“限外”措施，是广州市中小客车总量调控政策（俗称“限牌”）的配套交通管理措施，其目的是确保调控政策取得成效，并尽可能地减少对其他城市车辆往来广州的影响。

▲图片来源：摄图网（图文无关）

对于“广州为什么不参考北京、上海等同级大城市的做法，限制全部外地车的通行”的问题，广州相关部门回答称：

考虑到广州市作为省会城市，是广东省的政治经济文化中心，是一座开放的城市，需保障我市与其他城市之间政务、商务等活动。广州市公安交警部门在制定管控措施时以最大限度降低对人民群众生活和工作的影响为原则，充分借鉴了北京、上海和贵阳等城市的实践经验，并通过充分的调研论证，最终确定采取采取“开四停四”的措施实施管控。次性办理过渡预约登记。

外地牌照被限，广州牌照自然就成了抢手货。正是在上述“征求意见稿”发布之后，粤A车牌的竞拍价格变开始大涨。据金羊网报道，4月份，广州中小客车个人车牌最低竞价成交价32100元，平均成交价34455元（比3月份增长了7516元）；单位车牌竞价最低成交价51000元，平均成交价56158元。

虽然4月份个人车牌竞价低价和均价均有同比的增长，但却未创造新的纪录。

但到了5月，车牌价格的涨势更加惊人。据金羊网报道，广州5月份车牌竞价结果新鲜出炉：个人车牌最低成交价为41300元，平均成交价44225元。单位车牌最低成交价为62000元，平均成交价68498元。

仅一个月，个人车牌平均价格就涨了近1万元。如果以“开四停四”政策的“征求意见稿”发布之日算起，两个月内，个人车牌平均价格涨了17286元，涨幅高达近65%。

广州堵车是因为外地车太多？

广州的交通到底堵不堵，为什么堵？

据央视财经报道，今年1月，某地图软件发布的“中国堵城排行榜”显示，2017年拥堵TOP10榜单中，广州排名第6。但是，在晚高峰时间，广州却是最堵的城市

——拥堵延时指数高达2.158。

但和其他城市、尤其是省会城市不同，广州本市的汽车保有量并不高，不仅比深圳低，而且比某些地级市还要低。中商产业研究院数据显示，2017年，中国有24个城市汽车保有量超过200万辆，其中，广东省就占4个席位：深圳322万辆（第6位）、东莞263万辆（第10位）、广州240万辆（第15位）、佛山228万辆（第18位）。

保有量不算多，但高峰时期却极其拥堵，是因为外地车辆多吗？

据《新快报》2017年1月报道，广州市政协城建资源环境委员会主任崔虹提出，

2016年3月日均累计运行车次达到374万辆，比限牌当时广州市籍机动车保有量增加了53%。中心城区本地化使用的外地车呈逐月上升的趋势：到2016年8月，达到40.7万辆，晚高峰外地车的比例达到28.59%。

▲图片来源：视觉中国

当时，对于是否“限外”，各方展开了广泛讨论。

值得注意的是，据《南方都市报》报道，在“开四停四”措施公布的同一天，广州市还发布了新修订的《广州市中小客车总量调控管理办法》。新办法指出，将个人增量指标配置额度占比由原来的88%提高至90%，原来非本市户籍人员连续两年缴纳职工社会医疗保险的时间核算条件调整为3年累计24个月，并取消了指标对车辆排量的限制。而且，新办法也将于2018年7月1日起实施。

责任编辑：张玉