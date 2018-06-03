媒体评“摇号炒房”：这不是抢房 分明是“抢钱”

原标题：“摇号炒房”为哪般？

来源：中国新闻周刊

《中国新闻周刊》评论员/闫肖锋

近日，房地产市场突然又火爆起来，摇号！抢房！

据不完全统计，中国目前有8个城市出台了摇号购房政策，上海、南京、长沙、成都、杭州、西安、武汉和深圳等城市的新房，一律限价摇号出售。“摇号炒房”的背后，是一、二手房价格倒挂，新房价格反而比二手房低，引致人们花时间、精力去排队、办理冻结银行存款等手续来争取得到购房号的利益。

最新发布的《中国百城住宅库存报告》显示，4月份中国百城住宅库存已经出现连续33个月同比下跌的现象，三四线城市去库存周期为近9年最低。报告显示，截至2018年4月底，易居研究院监测的100个城市新建商品住宅库存总量为43386万平方米，环比减少0.7%，同比减少7.9%。

因此，多个城市采取了购房摇号的措施应对库存告急。

于是乎，深圳有人揣着数千万来买房，也只能找个角落蹲一下等摇号，据称500万诚意金成为部分项目最低的摇号门槛；杭州甚至出现万人争抢百套房子的摇号而有人晕倒、有人打架的局面；武汉也由于新房低于二手房10%~40%而遭疯抢。

这不是抢房，分明是“抢钱”！如果有幸能摇到一套房子，适时出手能轻松赚个100万到200万。“摇号购（炒）房”超低的中签率、超高的溢价，和股市打新极其相似，有网友将这种现象比作“楼市打新”。在多地出台买房摇号政策之前，市场上还出现了开发商捂盘惜售、炒卖房号、关系户、号子费、茶水费等乱象。

摇号政策有利于缓解刚需群体的购房压力，这是这几个城市出台新房摇号政策的初衷。但其结果呢？却在给市场传递出“供不应求”的信号，让炒房者萌发“买到即是赚到”的心理，这不能不说是一种讽刺，也严重背离了中央调控楼市推行“房住不炒”的意图。

是谁造就了新一轮的炒房风潮？问题的结症在哪里？

近来，住建部又重申了坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松的态度。“五一”前后住建部还约谈了继约谈了西安、海口、三亚、长春、哈尔滨、昆明、大连、贵阳、徐州、佛山、成都、太原等12个城市负责人，被约谈的城市陆续升级楼市调控措施。

在调控房价上，基本的市场供需规律还是要遵循的。房子作为房地产市场的一种商品，其价格是由建筑物本身及建筑物所在的土地共同决定的，并不单纯是建筑成本所左右。不仅仅是北上广深这样的一线城市，在广大的二三四线城市，其城市中心区的土地都是有限的，在中国城镇化的浪潮之下，只要这个城市的人口是净流入，那么城市的购房刚需就一定会存在，而城市中心区的土地却是稀缺的，刚需和稀缺在一起成为了支撑房价的重要因素，这是楼市调控应该同时关注到的，回避这两点，楼市调控就只是治标不治本，甚至出现楼市越调越火的现象出现。

此轮住建部约谈相关城市的同时，要求要有针对性地增加有效供给，抓紧调整土地和住房供应结构，大力发展中小套型普通住房。除约谈外，住建部与财政部、人民银行、公安部四部委5月12日联合发布措施，要求重点支持提取住房公积金在缴存地或户籍地购买首套普通住房和第二套改善型住房。防止提取住房公积金用于炒房投机。

楼市调控，尤其是对房价的管理，还是要遵循基本的市场供需规律。调控是执政有效性的试金石，需要遵从市场原则。

责任编辑：张玉